Да и сразу проценты, что бы клиент случайно не подписался на платный вариант.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:09
Да и сразу проценты, что бы клиент случайно не подписался на платный вариант.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:12
Re: Альфа-Банк
Если блины бесплатно раздавать, то конечно больше всего будут брать с икрой, а когда ценники реальные поставить, то с икрой никому не надо будет.
Ваши статистики с продуктологами в одной палате лежат что ли?
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