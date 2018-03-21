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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:09
Да и сразу проценты, что бы клиент случайно не подписался на платный вариант.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 15:12
Alfa_Bank написав:
Добрый день. По умолчанию в СМС предлагается оформить рассрочку на 6-ть месяцев, так как согласно статистике, клиенты чаще используют рассрочку от 6-ти месяцев
Если блины бесплатно раздавать, то конечно больше всего будут брать с икрой, а когда ценники реальные поставить, то с икрой никому не надо будет.
Ваши статистики с продуктологами в одной палате лежат что ли?
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WachtAmRhein
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Додано: Чет 22 бер, 2018 16:12
bo55 написав:
Рідко пиши відгукиЮ, але тут накипіло. Погодив собі попередньо онлайн картку максимум з кешбеком. Передзвонює працівник мені і пропонує додати кешбек за Водафон. я уточнюю чи уце буде та ж картка з кешбекои та просто плюс Водафон бали. відповідає, що так. При зустрічі мені дають картку Коннект...
Ладно, хоч за Водафон бали даватимуть. Так от за три місяці жодного балу не нараховано. Умови картки жахливі порівняно з іншими банками. Кілька разів дзвонив, щоб закрити картку та випустити максимум. З третьої спроби наче погодив. Приходжу у визначений час - мені видають той же коннект тільки без логотипу Водафон... питається навіщо?
Знову дзвонив на гарячу лінію - Максимум випустити відмовили, але розказують як класно без комісії готівку знімати по Коннекту.
Добре, спробував. За зняття 1000 грн - комісія 40 грн. Через 4 дні ще щастя: Списання процентів за користування кредитом (готівкові операції) - 7.70 грн і бонус - Розрахунково-касове обслуговування основної картки (щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ) - 60 грн. Тобто за зняття готівки на 4 дні комісія - 10.77%.
А коли я захотів в відділенні погасити кредит та забути цей банк як страшний сон, з мене хотіли ще здерти 50 грн комісії за погашення КРЕДИТНИХ коштів!!! Я не знаю де ще таке буває!!
От такий класний досвід!
Так с Максимом те же приколы)
Можэ, ну эту альфу...
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mihasik
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Додано: Чет 22 бер, 2018 16:14
Alfa_Bank
Пані Алла, привіт!
Хочу уточнити стосовно зняття комісії 3,5% по коннекту в кінці місяця. Якщо 29 березня я зроблю покупку, а списання відбудеться 2 квітня, від цієї трати знімуть 3,5%? Тобто 3,5% знімаються з вже зі списаних витрат? Чи по даті здійснення покупки? Дякую!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Чет 22 бер, 2018 16:31
Alfa_Bank написав: mephala написав:
У меня два вопроса к офпреду.
1. Почему запрос на рассрочку по умолчанию приходит с условиями на 6 месяцев с платной комиссией? Обещали же что ответ смской будет на бесплатные три месяца.
2. Как управлять сроками рассрочки без смартфона так как присланная ссылка не пашет на компе?
ЗЫ
второй вопрос отпал так как даже на моем древнем телефоне вышло изменить срок рассрочки. но все же управлять рассрочками из маба было бы удобнее.
Добрый день. По умолчанию в СМС предлагается оформить рассрочку на 6-ть месяцев, так как согласно статистике, клиенты чаще используют рассрочку от 6-ти месяцев, что и повлияло на процесс оформления рассрочки.
ТОже не могу рассрочку оформить: тел. без интрнета а перепечатываю ссылку на комп - она не работает. Можно все сделать как было - смс, или присылать ссылку на электронную почту также.?
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demichh
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Додано: Чет 22 бер, 2018 16:33
Козак-характерник написав:Alfa_Bank
Пані Алла, привіт!
Хочу уточнити стосовно зняття комісії 3,5% по коннекту в кінці місяця. Якщо 29 березня я зроблю покупку, а списання відбудеться 2 квітня, від цієї трати знімуть 3,5%? Тобто 3,5% знімаються з вже зі списаних витрат? Чи по даті здійснення покупки? Дякую!
А хіба комісія знімається в кінці місяця? Там прив"язка до Вашої розрахункової дати (дати договору), а не до кінця місяця.
Потрібно не мати боргу на Вашу розрахункову дату. Комісію за заблоковані суми не повинні брати. Тільки після проводки вважається, що операція (покупка) здійснена.
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Andrew75
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Додано: Чет 22 бер, 2018 16:33
Вопрос по лимитам по карте в МАБе, там лимит на сутки, на месяц, или до 2021 года ? ))
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any4key
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Додано: Чет 22 бер, 2018 16:36
mephala написав:Alfa_Bank
шото ответ напоминает "массовые жалобы клиентов"
а как быть тем у кого телефон не поддерживает возможность изменения сроков рассрочки а ему лепят по умолчанию платный вариант?
может все же рассмотреть возможность отправки клиентом в ответ не один из одного код а один из четырех на выбор?
тогда и посмотрим на статистику.
mephala, эта ситуация известна, но на текущий момент изменений не предвидится.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 22 бер, 2018 16:56
Alfa_Bank написав: mephala написав:Alfa_Bank
шото ответ напоминает "массовые жалобы клиентов"
а как быть тем у кого телефон не поддерживает возможность изменения сроков рассрочки а ему лепят по умолчанию платный вариант?
может все же рассмотреть возможность отправки клиентом в ответ не один из одного код а один из четырех на выбор?
тогда и посмотрим на статистику.
mephala, эта ситуация известна, но на текущий момент изменений не предвидится.
А почему, если ссылку перепечатать в броузере, она не работает ?
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demichh
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Додано: Чет 22 бер, 2018 16:58
demichh написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:Alfa_Bank
шото ответ напоминает "массовые жалобы клиентов"
а как быть тем у кого телефон не поддерживает возможность изменения сроков рассрочки а ему лепят по умолчанию платный вариант?
может все же рассмотреть возможность отправки клиентом в ответ не один из одного код а один из четырех на выбор?
тогда и посмотрим на статистику.
mephala, эта ситуация известна, но на текущий момент изменений не предвидится.
А почему, если ссылку перепечатать в броузере, она не работает ?
Та дайте им заработать ещё и на расрочках, а потом будем посмотреть)))
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mihasik
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