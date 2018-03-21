bo55 написав:

Рідко пиши відгукиЮ, але тут накипіло. Погодив собі попередньо онлайн картку максимум з кешбеком. Передзвонює працівник мені і пропонує додати кешбек за Водафон. я уточнюю чи уце буде та ж картка з кешбекои та просто плюс Водафон бали. відповідає, що так. При зустрічі мені дають картку Коннект...Ладно, хоч за Водафон бали даватимуть. Так от за три місяці жодного балу не нараховано. Умови картки жахливі порівняно з іншими банками. Кілька разів дзвонив, щоб закрити картку та випустити максимум. З третьої спроби наче погодив. Приходжу у визначений час - мені видають той же коннект тільки без логотипу Водафон... питається навіщо?Знову дзвонив на гарячу лінію - Максимум випустити відмовили, але розказують як класно без комісії готівку знімати по Коннекту.Добре, спробував. За зняття 1000 грн - комісія 40 грн. Через 4 дні ще щастя: Списання процентів за користування кредитом (готівкові операції) - 7.70 грн і бонус - Розрахунково-касове обслуговування основної картки (щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ) - 60 грн. Тобто за зняття готівки на 4 дні комісія - 10.77%.А коли я захотів в відділенні погасити кредит та забути цей банк як страшний сон, з мене хотіли ще здерти 50 грн комісії за погашення КРЕДИТНИХ коштів!!! Я не знаю де ще таке буває!!От такий класний досвід!