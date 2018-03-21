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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5481548254835484>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:09

mephala

так а почему все банки как банки, а одна алла стрижет безбожно?
bo55
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:27

bo55
demichh
Никто рассрочки насильно оформлять не заставляет. С другой стороны, если у вас нет денег даже на плохой смартфон многолетней давности, то что вы делаете на этом форуме? :o
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 22 бер, 2018 17:28, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:28

  WachtAmRhein написав:В продолжение темы класса!

Там смс-инфо 8 грн, если пуши подключить бесплатно будет?

WachtAmRhein, добрый вечер. Должно быть бесплатно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:28

Stringer

максима так никто и не дал!

а больше всего понравилось, когда в вайбере написали, чтобы я не забывал получать кешбек за покупки в магазинах итп. Вот как назло!

еще черт ногу сломит, чтоб понять когда начисляют все проценты и комиссии. обычно в банках в конце месяца, а тут как только снял нал, так вот вам и сразу!

с меня уже достаточно этого мазохизма, если честно..
bo55
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:29

Re: Альфа-Банк

Скажите а какой у вас % на остаток собственных средств по карте со свободным доступом?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:29

бульбик
0%.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:31

Re: Альфа-Банк+оплата за кордоном

Колеги, нагадайте: при оплаті ,наприклад, в Польщі кредиткою Максимум Ворлд діє і кешбек, і розстрочка , і жодних %% за конвертацію ??
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:34

  Vorlon написав:бульбик
0%.

Неожиданно:)
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:34

ой. было б желание

рассрочка подтверждается отсылкой кода
так давать в смс 3 кода- для 3, 6 и 12мес
чел отошлет нужный
и никаких интернетов ;)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:43

Такое впечатление, что здесь у части народа Nokia 105 в качестве основного телефона :mrgreen:
Vorlon
 
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