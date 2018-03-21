mephala
так а почему все банки как банки, а одна алла стрижет безбожно?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:09
mephala
так а почему все банки как банки, а одна алла стрижет безбожно?
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:27
bo55
demichh
Никто рассрочки насильно оформлять не заставляет. С другой стороны, если у вас нет денег даже на плохой смартфон многолетней давности, то что вы делаете на этом форуме?
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 22 бер, 2018 17:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:28
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:28
Stringer
максима так никто и не дал!
а больше всего понравилось, когда в вайбере написали, чтобы я не забывал получать кешбек за покупки в магазинах итп. Вот как назло!
еще черт ногу сломит, чтоб понять когда начисляют все проценты и комиссии. обычно в банках в конце месяца, а тут как только снял нал, так вот вам и сразу!
с меня уже достаточно этого мазохизма, если честно..
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:29
Re: Альфа-Банк
Скажите а какой у вас % на остаток собственных средств по карте со свободным доступом?
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:31
Re: Альфа-Банк+оплата за кордоном
Колеги, нагадайте: при оплаті ,наприклад, в Польщі кредиткою Максимум Ворлд діє і кешбек, і розстрочка , і жодних %% за конвертацію ??
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:34
ой. было б желание
рассрочка подтверждается отсылкой кода
так давать в смс 3 кода- для 3, 6 и 12мес
чел отошлет нужный
и никаких интернетов
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:43
Такое впечатление, что здесь у части народа Nokia 105 в качестве основного телефона
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