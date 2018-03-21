RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5481548254835484

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:55

олигархи диванные :)
v57
 
Повідомлень: 1661
З нами з: 14.03.10
Подякував: 62 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 18:32

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Alfa_Bank
шото ответ напоминает "массовые жалобы клиентов"
а как быть тем у кого телефон не поддерживает возможность изменения сроков рассрочки а ему лепят по умолчанию платный вариант?
может все же рассмотреть возможность отправки клиентом в ответ не один из одного код а один из четырех на выбор?
тогда и посмотрим на статистику.

mephala, эта ситуация известна, но на текущий момент изменений не предвидится.
текущий вариант выгоден и клиенту и банку. Интерфейс интуитивно понятен. Спасибо.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13044
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 18:34

  v57 написав:рассрочка подтверждается отсылкой кода
так давать в смс 3 кода- для 3, 6 и 12мес
чел отошлет нужный
и никаких интернетов ;)
Это нежелательно. Можно ошибиться да и нынче интерфейс выбора очень удобен
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13044
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5481548254835484
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, liliya_logical, wolt450 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1497, 1498, 1499
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
14980 2113979
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 16:25
Stringer
А-Банк 1 ... 974, 975, 976
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9757 1393978
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 16:10
zzzzzz
БМ БАНК 1 ... 453, 454, 455
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4549 746483
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 14:08
Квесторе_поверніться
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54833)
22.03.2018 18:34
Squeeze-out (81)
22.03.2018 18:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.