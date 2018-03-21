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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:55
олигархи диванные
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v57
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Додано: Чет 22 бер, 2018 18:32
Alfa_Bank написав: mephala написав:Alfa_Bank
шото ответ напоминает "массовые жалобы клиентов"
а как быть тем у кого телефон не поддерживает возможность изменения сроков рассрочки а ему лепят по умолчанию платный вариант?
может все же рассмотреть возможность отправки клиентом в ответ не один из одного код а один из четырех на выбор?
тогда и посмотрим на статистику.
mephala, эта ситуация известна, но на текущий момент изменений не предвидится.
текущий вариант выгоден и клиенту и банку. Интерфейс интуитивно понятен. Спасибо.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 18:34
v57 написав:
рассрочка подтверждается отсылкой кода
так давать в смс 3 кода- для 3, 6 и 12мес
чел отошлет нужный
и никаких интернетов
Это нежелательно. Можно ошибиться да и нынче интерфейс выбора очень удобен
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