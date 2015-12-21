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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:55
олигархи диванные
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Додано: Чет 22 бер, 2018 18:32
Alfa_Bank написав: mephala написав:Alfa_Bank
шото ответ напоминает "массовые жалобы клиентов"
а как быть тем у кого телефон не поддерживает возможность изменения сроков рассрочки а ему лепят по умолчанию платный вариант?
может все же рассмотреть возможность отправки клиентом в ответ не один из одного код а один из четырех на выбор?
тогда и посмотрим на статистику.
mephala, эта ситуация известна, но на текущий момент изменений не предвидится.
текущий вариант выгоден и клиенту и банку. Интерфейс интуитивно понятен. Спасибо.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 18:34
v57 написав:
рассрочка подтверждается отсылкой кода
так давать в смс 3 кода- для 3, 6 и 12мес
чел отошлет нужный
и никаких интернетов
Это нежелательно. Можно ошибиться да и нынче интерфейс выбора очень удобен
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:49
Andrew75 написав: Козак-характерник написав:Alfa_Bank
Пані Алла, привіт!
Хочу уточнити стосовно зняття комісії 3,5% по коннекту в кінці місяця. Якщо 29 березня я зроблю покупку, а списання відбудеться 2 квітня, від цієї трати знімуть 3,5%? Тобто 3,5% знімаються з вже зі списаних витрат? Чи по даті здійснення покупки? Дякую!
А хіба комісія знімається в кінці місяця? Там прив"язка до Вашої розрахункової дати (дати договору), а не до кінця місяця.
Потрібно не мати боргу на Вашу розрахункову дату. Комісію за заблоковані суми не повинні брати. Тільки після проводки вважається, що операція (покупка) здійснена.
Точно. Помилився.
Питання закрите. Проспонсорував пані Аллу...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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