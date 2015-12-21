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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5481548254835484

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:55

олигархи диванные :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 18:32

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Alfa_Bank
шото ответ напоминает "массовые жалобы клиентов"
а как быть тем у кого телефон не поддерживает возможность изменения сроков рассрочки а ему лепят по умолчанию платный вариант?
может все же рассмотреть возможность отправки клиентом в ответ не один из одного код а один из четырех на выбор?
тогда и посмотрим на статистику.

mephala, эта ситуация известна, но на текущий момент изменений не предвидится.
текущий вариант выгоден и клиенту и банку. Интерфейс интуитивно понятен. Спасибо.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 18:34

  v57 написав:рассрочка подтверждается отсылкой кода
так давать в смс 3 кода- для 3, 6 и 12мес
чел отошлет нужный
и никаких интернетов ;)
Это нежелательно. Можно ошибиться да и нынче интерфейс выбора очень удобен
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:49

  Andrew75 написав:
  Козак-характерник написав:Alfa_Bank Пані Алла, привіт! :) Хочу уточнити стосовно зняття комісії 3,5% по коннекту в кінці місяця. Якщо 29 березня я зроблю покупку, а списання відбудеться 2 квітня, від цієї трати знімуть 3,5%? Тобто 3,5% знімаються з вже зі списаних витрат? Чи по даті здійснення покупки? Дякую! :P

А хіба комісія знімається в кінці місяця? Там прив"язка до Вашої розрахункової дати (дати договору), а не до кінця місяця.
Потрібно не мати боргу на Вашу розрахункову дату. Комісію за заблоковані суми не повинні брати. Тільки після проводки вважається, що операція (покупка) здійснена.

Точно. Помилився. :P Питання закрите. Проспонсорував пані Аллу... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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