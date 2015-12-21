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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:55
олигархи диванные
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Додано: Чет 22 бер, 2018 18:32
Alfa_Bank написав: mephala написав:Alfa_Bank
шото ответ напоминает "массовые жалобы клиентов"
а как быть тем у кого телефон не поддерживает возможность изменения сроков рассрочки а ему лепят по умолчанию платный вариант?
может все же рассмотреть возможность отправки клиентом в ответ не один из одного код а один из четырех на выбор?
тогда и посмотрим на статистику.
mephala, эта ситуация известна, но на текущий момент изменений не предвидится.
текущий вариант выгоден и клиенту и банку. Интерфейс интуитивно понятен. Спасибо.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 22 бер, 2018 18:34
v57 написав:
рассрочка подтверждается отсылкой кода
так давать в смс 3 кода- для 3, 6 и 12мес
чел отошлет нужный
и никаких интернетов
Это нежелательно. Можно ошибиться да и нынче интерфейс выбора очень удобен
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:49
Andrew75 написав: Козак-характерник написав:Alfa_Bank
Пані Алла, привіт!
Хочу уточнити стосовно зняття комісії 3,5% по коннекту в кінці місяця. Якщо 29 березня я зроблю покупку, а списання відбудеться 2 квітня, від цієї трати знімуть 3,5%? Тобто 3,5% знімаються з вже зі списаних витрат? Чи по даті здійснення покупки? Дякую!
А хіба комісія знімається в кінці місяця? Там прив"язка до Вашої розрахункової дати (дати договору), а не до кінця місяця.
Потрібно не мати боргу на Вашу розрахункову дату. Комісію за заблоковані суми не повинні брати. Тільки після проводки вважається, що операція (покупка) здійснена.
Точно. Помилився.
Питання закрите. Проспонсорував пані Аллу...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Чет 22 бер, 2018 20:52
bo55 написав:mephala
так а почему все банки как банки, а одна алла стрижет безбожно?
у карт аллы есть плюсы. соответственно есть и минусы.
не хотите изучать специфику использования карт аллы - пользуйтесь картами обычных банков у которых есть только грейс и все. там вам будет все понятно как 2+2
Vorlon написав:
если у вас нет денег даже на плохой смартфон многолетней давности, то что вы делаете на этом форуме?
а какая связь между наличием смартфона и посещением данного сайта?
BBC написав: v57 написав:
рассрочка подтверждается отсылкой кода
так давать в смс 3 кода- для 3, 6 и 12мес
чел отошлет нужный
и никаких интернетов
Это нежелательно. Можно ошибиться да и нынче интерфейс выбора очень удобен
продукт должен охватывать максимальное количество клиентов банка. думаете у 90% клиентов банка смартфоны?
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mephala
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:11
mephala написав:
продукт должен охватывать максимальное количество клиентов банка. думаете у 90% клиентов банка смартфоны?
Думаю у 99%
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:11
mephala написав:
а какая связь между наличием смартфона и посещением данного сайта?
Прямая. Посещают форум в моём понятии те, у кого деньги есть, чтобы как минимум купить смартфон и не обеднеть от этого. Поэтому жалобы на отсутствие смартфона неуместны: нету - купите!
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Vorlon
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:25
bo55 написав:Stringer
максима так никто и не дал!
а больше всего понравилось, когда в вайбере написали, чтобы я не забывал получать кешбек за покупки в магазинах итп. Вот как назло!
еще черт ногу сломит, чтоб понять когда начисляют все проценты и комиссии. обычно в банках в конце месяца, а тут как только снял нал, так вот вам и сразу!
с меня уже достаточно этого мазохизма, если честно..
судя по описанным вами комиссиями, вам все таки перевыпустили кредитку в тарифе максимки, тем более, что кешбек только по ней и начисляется, а по коннекту его нет вовсе.
если вас на этот счёт как то где то обманули - пишите офпреду данные, хай разбирается
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:25
Alfa_Bank написав: mephala написав:
У меня два вопроса к офпреду.
1. Почему запрос на рассрочку по умолчанию приходит с условиями на 6 месяцев с платной комиссией? Обещали же что ответ смской будет на бесплатные три месяца.
2. Как управлять сроками рассрочки без смартфона так как присланная ссылка не пашет на компе?
ЗЫ
второй вопрос отпал так как даже на моем древнем телефоне вышло изменить срок рассрочки. но все же управлять рассрочками из маба было бы удобнее.
Добрый день. По умолчанию в СМС предлагается оформить рассрочку на 6-ть месяцев, так как согласно статистике, клиенты чаще используют рассрочку от 6-ти месяцев, что и повлияло на процесс оформления рассрочки.
..статистика у вас "кривая" потому что клиенты чаще всего выбирают бесплатный вариант , которым он еще недавно был и на 6 мес. ..вы статистику посмотрите через пол года - тогда и увидим.
и поддерживаю mephalа
стартовая должна быть 3-х месячная растрочка или в смс шлите любое предложение с кодом и плюс обязательно код к варианту на 3 мес.- тогда вы не будете обходить людей старшего поколения с простенькими телефонами или отсутствием знаний где это там в интернетах искать ваши растрочки...я вчера устал разгребать просьбы ваших клиентов о помощи в таких ситуциях..мне больше нечем заняться , в следующий раз начну советовать позакрывать кредитки раз у вас слишком умными стали продажники или всем извнестные пляки с постернаками..., пусть перед стартом чего то ни было тестят нормально последствия новшеств на "кошках" клиенты вам не подопытные кролики
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:31
Alfa_Bank написав: mephala написав:Alfa_Bank
шото ответ напоминает "массовые жалобы клиентов"
а как быть тем у кого телефон не поддерживает возможность изменения сроков рассрочки а ему лепят по умолчанию платный вариант?
может все же рассмотреть возможность отправки клиентом в ответ не один из одного код а один из четырех на выбор?
тогда и посмотрим на статистику.
mephala, эта ситуация известна, но на текущий момент изменений не предвидится.
..то есть переведем на человеческий язык ваш ответ : нам известно все но банку начхать на право клиента на выбор и мы будем и впреть подводить клиента под повышенные траты любыми доступными приемами ... .
Браво...от клиентоориентированности банка остались лишь воспоминания ..........печально
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