Додано: Чет 22 бер, 2018 21:25

Alfa_Bank написав: mephala написав: У меня два вопроса к офпреду.

1. Почему запрос на рассрочку по умолчанию приходит с условиями на 6 месяцев с платной комиссией? Обещали же что ответ смской будет на бесплатные три месяца.

2. Как управлять сроками рассрочки без смартфона так как присланная ссылка не пашет на компе?



ЗЫ

второй вопрос отпал так как даже на моем древнем телефоне вышло изменить срок рассрочки. но все же управлять рассрочками из маба было бы удобнее. У меня два вопроса к офпреду.1. Почему запрос на рассрочку по умолчанию приходит с условиями на 6 месяцев с платной комиссией? Обещали же что ответ смской будет на бесплатные три месяца.2. Как управлять сроками рассрочки без смартфона так как присланная ссылка не пашет на компе?ЗЫвторой вопрос отпал так как даже на моем древнем телефоне вышло изменить срок рассрочки. но все же управлять рассрочками из маба было бы удобнее.

Добрый день. По умолчанию в СМС предлагается оформить рассрочку на 6-ть месяцев, так как согласно статистике, клиенты чаще используют рассрочку от 6-ти месяцев, что и повлияло на процесс оформления рассрочки. Добрый день. По умолчанию в СМС предлагается оформить рассрочку на 6-ть месяцев, так как согласно статистике, клиенты чаще используют рассрочку от 6-ти месяцев, что и повлияло на процесс оформления рассрочки.

..статистика у вас "кривая" потому что клиенты чаще всего выбирают бесплатный вариант , которым он еще недавно был и на 6 мес. ..вы статистику посмотрите через пол года - тогда и увидим.и поддерживаюстартовая должна быть 3-х месячная растрочка или в смс шлите любое предложение с кодом и плюс обязательно код к варианту на 3 мес.- тогда вы не будете обходить людей старшего поколения с простенькими телефонами или отсутствием знаний где это там в интернетах искать ваши растрочки...я вчера устал разгребать просьбы ваших клиентов о помощи в таких ситуциях..мне больше нечем заняться , в следующий раз начну советовать позакрывать кредитки раз у вас слишком умными стали продажники или всем извнестные пляки с постернаками..., пусть перед стартом чего то ни было тестят нормально последствия новшеств на "кошках" клиенты вам не подопытные кролики