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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5482548354845485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:35

Re: Альфа-Банк

  -VICTOR- написав:пусть перед стартом чего то ни было тестят нормально последствия новшеств на "кошках" клиенты вам не подопытные кролики :?

Был тест и он показал, что при выборе 3 и 6 мес клиенты отдавали предпочтению 6 мес.
А в смс изначально нужно предагать расрочку на 12 мес, как наиболеее выгодную для банка.Зображення
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:37

  v57 написав:рассрочка подтверждается отсылкой кода
так давать в смс 3 кода- для 3, 6 и 12мес
чел отошлет нужный
и никаких интернетов ;)


..так а я о чем ?)...все предельно просто а то что наблюдаем - тупой загон под их вариант который ни разу не удобен в пользовании , не дает реализовать однозначно свое право выбора и цель одна повысить затраты клиента , если у него есть определенные трудности с интернетом .
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:44

BBC та конечно... :D вы за кого? за меня или медведя ?))
а слишком умному Ворлону напомню что есть как класс -старшее поколение которое так же клиенты и не есть юзерами интернетов , и есть более молодое поколение у которых под банки заводятся отдельные номера и телефоны..обычно простенькие , задача которых получение отправка СМС и возможно редкое общение с банком , там не нужен смарт.

У меня лично есть , но я против такого безголового покращення - пусть банк присылает СМС с любым предложением + обязательно код на 3-х месячную растрочку и проблемы нет. :roll: а в таком виде то чистой воды хитропопость банковская , а меня уже тошнит от этих ежемесячных их покращень...
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:49

Re: Альфа-Банк

  BBC написав:Был тест и он показал, что при выборе 3 и 6 мес клиенты отдавали предпочтению 6 мес

ага ага..когда был тест -она была на 6 мес бесплатной
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:53

  -VICTOR- написав:есть как класс -старшее поколение которое так же клиенты и не есть юзерами интернетов

Есть, но кредитками из них практически никто не пользуется. У меня мать никаких карт для себя вообще не признаёт (пенсию домой приносят). Только моей кредиткой пользуется - уговорил в своё время.

  -VICTOR- написав:есть более молодое поколение у которых под банки заводятся отдельные номера и телефоны.

Зачем? Паранойя? Если боятся, что уведут - пусть используют контракт. У меня один номер (КС) на всё вообще. И второго никогда не было. Правда я за него и не плачу, но это сути не меняет.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:50

  BBC написав:
  mephala написав:продукт должен охватывать максимальное количество клиентов банка. думаете у 90% клиентов банка смартфоны?
Думаю у 99%

могу сказать одно - чаще оглядывайтесь по сторонам.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:54

  BBC написав:
  -VICTOR- написав:пусть перед стартом чего то ни было тестят нормально последствия новшеств на "кошках" клиенты вам не подопытные кролики :?

Был тест и он показал, что при выборе 3 и 6 мес клиенты отдавали предпочтению 6 мес.
А в смс изначально нужно предагать расрочку на 12 мес, как наиболеее выгодную для банка.Зображення


так халяву предлагали на 6 месяцев. конечно ее и выбирали.
кто же при трезвом уме откажется от халвы на 6 месяцев и выберет 3 :lol:
если бы мне банк предлагал 6 месяцев халявных я бы тоже их выбрал не думая :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:03

  BBC написав:
  mephala написав:продукт должен охватывать максимальное количество клиентов банка. думаете у 90% клиентов банка смартфоны?
Думаю у 99%

каждый думает в меру своей распущенности. в моём арсенале и смарт и планшет, но все финансовые симки стоят в обычной 2-х симочной звонилке, которая никогда и из дому-то не выходит :roll: а вы говорите :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:25

  maxprofit написав:Колеги, нагадайте: при оплаті ,наприклад, в Польщі кредиткою Максимум Ворлд діє і кешбек, і розстрочка , і жодних %% за конвертацію ??

Кэшбек - да
Рассрочка - да, но СМСка с предложением придет не сразу, а через 3-4 дня, когда пройдет списание денег со счета
Конвертация - если доллар или евро, то по их собственному не очень выгодному курсу. В злотом механизм не знаю. Но с кэшбеком и рассрочкой все равно получается выгодно
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