Был тест и он показал, что при выборе 3 и 6 мес клиенты отдавали предпочтению 6 мес.
А в смс изначально нужно предагать расрочку на 12 мес, как наиболеее выгодную для банка.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:35
Re: Альфа-Банк
Был тест и он показал, что при выборе 3 и 6 мес клиенты отдавали предпочтению 6 мес.
А в смс изначально нужно предагать расрочку на 12 мес, как наиболеее выгодную для банка.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 22 бер, 2018 21:37
..так а я о чем ?)...все предельно просто а то что наблюдаем - тупой загон под их вариант который ни разу не удобен в пользовании , не дает реализовать однозначно свое право выбора и цель одна повысить затраты клиента , если у него есть определенные трудности с интернетом .
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:44
BBC та конечно... вы за кого? за меня или медведя ?))
а слишком умному Ворлону напомню что есть как класс -старшее поколение которое так же клиенты и не есть юзерами интернетов , и есть более молодое поколение у которых под банки заводятся отдельные номера и телефоны..обычно простенькие , задача которых получение отправка СМС и возможно редкое общение с банком , там не нужен смарт.
У меня лично есть , но я против такого безголового покращення - пусть банк присылает СМС с любым предложением + обязательно код на 3-х месячную растрочку и проблемы нет. а в таком виде то чистой воды хитропопость банковская , а меня уже тошнит от этих ежемесячных их покращень...
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:49
Re: Альфа-Банк
ага ага..когда был тест -она была на 6 мес бесплатной
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:53
Есть, но кредитками из них практически никто не пользуется. У меня мать никаких карт для себя вообще не признаёт (пенсию домой приносят). Только моей кредиткой пользуется - уговорил в своё время.
Зачем? Паранойя? Если боятся, что уведут - пусть используют контракт. У меня один номер (КС) на всё вообще. И второго никогда не было. Правда я за него и не плачу, но это сути не меняет.
Додано: Чет 22 бер, 2018 22:50
Додано: Чет 22 бер, 2018 22:54
так халяву предлагали на 6 месяцев. конечно ее и выбирали.
кто же при трезвом уме откажется от халвы на 6 месяцев и выберет 3
если бы мне банк предлагал 6 месяцев халявных я бы тоже их выбрал не думая
Додано: Чет 22 бер, 2018 23:03
каждый думает в меру своей распущенности. в моём арсенале и смарт и планшет, но все финансовые симки стоят в обычной 2-х симочной звонилке, которая никогда и из дому-то не выходит а вы говорите
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