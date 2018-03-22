Додано: Чет 22 бер, 2018 21:44

та конечно...вы за кого? за меня или медведя ?))а слишком умному Ворлону напомню что есть как класс -старшее поколение которое так же клиенты и не есть юзерами интернетов , и есть более молодое поколение у которых под банки заводятся отдельные номера и телефоны..обычно простенькие , задача которых получение отправка СМС и возможно редкое общение с банком , там не нужен смарт.У меня лично есть , но я против такого безголового покращення - пусть банк присылает СМС с любым предложением + обязательно код на 3-х месячную растрочку и проблемы нет.а в таком виде то чистой воды хитропопость банковская , а меня уже тошнит от этих ежемесячных их покращень...