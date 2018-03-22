Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:59

mihasik написав: IMPRINTER написав: mihasik написав: Можно на максимуме сделать чтоб пин~код запрашивало,а то стремно как-то? Можно на максимуме сделать чтоб пин~код запрашивало,а то стремно как-то?



стремно было бы, если бы его запрашивало.

максимум - нечипованная карта.

по нечипованной карте ПИН в торговой сети не должен запрашиваться - это рекомендации МПС.

Алла в данном случае как законопослушный банк делает все правильно. стремно было бы, если бы его запрашивало.максимум - нечипованная карта.по нечипованной карте ПИН в торговой сети не должен запрашиваться - это рекомендации МПС.Алла в данном случае как законопослушный банк делает все правильно.

С пином побезопаснее ИМХО.

Чего тогда приватовская виза,не чипованая,везде запрашивает? С пином побезопаснее ИМХО.Чего тогда приватовская виза,не чипованая,везде запрашивает?

это ваше ИМХО ) а есть логика и правила МПС )потому что примат плевать хотел на безопасность и на правила МПС.он все риски на клиента списывает, что б в случае чего умыть руки - стандарное поведение мошенического банка, которым всегда был примат.за любую операцию с вводим пина ответственность несет клиент и оспорить ее нельзя.поэтому если вашу карту клонируют (а нечипованную клонировать как 2 пальца об асфальт) и узнают ваш ПИН, что в супермаркете сделать не проблема при наличии ста камер на каждом углу - то вам ничего никто не возместит. Если операция шла без ввода пина - ответственность несет торговая точка и эквайер - и вам все возместят. Андестенд?поэтому выкиньте все карты нечипованные, которые у вас запрашивают ПИН в там, где его реально подсмотреть - т.е. в торговых сетях: очередь в кассу, камеры. У Аллы все как положено - по нечипованной карте в торговой сети без ПИНа.