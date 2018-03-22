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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 07:01
-VICTOR-,
как мы знаем, есть один банк, где вообще не станешь клиентом, не имея смартфона/планшета, причем с определенными сис. требованиями.
Вот и Алла запела подобное.
Может, все таки можно пересмотреть свое видение вопроса и получать максимальную возможность пользования продуктами банков?
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:10
mihasik написав:
Можно на максимуме сделать чтоб пин~код запрашивало,а то стремно как-то?
стремно было бы, если бы его запрашивало.
максимум - нечипованная карта.
по нечипованной карте ПИН в торговой сети не должен запрашиваться - это рекомендации МПС.
Алла в данном случае как законопослушный банк делает все правильно.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:12
yuri1978 написав:
1. Отправка перевыпущенной карты по почте = компрометация карты. Офпред, разубедите меня в этом.
2. За чей счет производится перевыпуск скомпрометированной по вине банка карты?
3. Что значит "при активации перевыпущенной карты страховка может подключиться, а может и не подключиться - как сработает система"? Система, при которой руль стоит прямо, а машина едет куда ей вздумается, вас лично устроит?
4. Когда списывается со счета плата за альфа-чек? входит ли она в грейс-период?
а в ответ тишина...
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:22
Подскажите, как узнать суму погашения в МАБ по карте Максимум перед РД, чтобы не попасть на 60 грн. ?
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any4key
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:38
any4key написав:
Подскажите, как узнать суму погашения в МАБ по карте Максимум перед РД, чтобы не попасть на 60 грн. ?
Если РД будни то смотрите в эту дату красные цифры в МАБе. Если выходные то на калькуляторе.
Востаннє редагувалось Aps
в П'ят 23 бер, 2018 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:45
IMPRINTER написав: mihasik написав:
Можно на максимуме сделать чтоб пин~код запрашивало,а то стремно как-то?
стремно было бы, если бы его запрашивало.
максимум - нечипованная карта.
по нечипованной карте ПИН в торговой сети не должен запрашиваться - это рекомендации МПС.
Алла в данном случае как законопослушный банк делает все правильно.
С пином побезопаснее ИМХО.
Чего тогда приватовская виза,не чипованая,везде запрашивает?
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mihasik
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:47
mihasik написав:
С пином побезопаснее ИМХО.
Чего тогда приватовская виза,не чипованая,везде запрашивает?
С пином безопаснее для банка (не для вас), потому, что нельзя оспорить.
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wig
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:48
-VICTOR- написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:Alfa_Bank
шото ответ напоминает "массовые жалобы клиентов"
а как быть тем у кого телефон не поддерживает возможность изменения сроков рассрочки а ему лепят по умолчанию платный вариант?
может все же рассмотреть возможность отправки клиентом в ответ не один из одного код а один из четырех на выбор?
тогда и посмотрим на статистику.
mephala, эта ситуация известна, но на текущий момент изменений не предвидится.
..то есть переведем на человеческий язык ваш ответ : нам известно все но банку начхать на право клиента на выбор и мы будем и впреть подводить клиента под повышенные траты любыми доступными приемами ... .
Браво...от клиентоориентированности банка остались лишь воспоминания ..........печально
Доброе утро. Ваши пожелания всегда принимаются во внимание и, если есть возможность и необходимость, то именно на основании их часто вносятся изменения в процессы.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:59
mihasik написав: IMPRINTER написав: mihasik написав:
Можно на максимуме сделать чтоб пин~код запрашивало,а то стремно как-то?
стремно было бы, если бы его запрашивало.
максимум - нечипованная карта.
по нечипованной карте ПИН в торговой сети не должен запрашиваться - это рекомендации МПС.
Алла в данном случае как законопослушный банк делает все правильно.
С пином побезопаснее ИМХО.
Чего тогда приватовская виза,не чипованая,везде запрашивает?
это ваше ИМХО ) а есть логика и правила МПС )
потому что примат плевать хотел на безопасность и на правила МПС.
он все риски на клиента списывает, что б в случае чего умыть руки - стандарное поведение мошенического банка, которым всегда был примат.
за любую операцию с вводим пина ответственность несет клиент и оспорить ее нельзя.
поэтому если вашу карту клонируют (а нечипованную клонировать как 2 пальца об асфальт) и узнают ваш ПИН, что в супермаркете сделать не проблема при наличии ста камер на каждом углу - то вам ничего никто не возместит. Если операция шла без ввода пина - ответственность несет торговая точка и эквайер - и вам все возместят. Андестенд?
поэтому выкиньте все карты нечипованные, которые у вас запрашивают ПИН в там, где его реально подсмотреть - т.е. в торговых сетях: очередь в кассу, камеры. У Аллы все как положено - по нечипованной карте в торговой сети без ПИНа.
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:07
Так как нынче оформить рассрочку на 3 мес, если тел. без интрнета?
получится набрать ссылку на другом сматртфоне, или нужно смс сохранить на симке и переставить её на смартфон и заходить из смс?
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demichh
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