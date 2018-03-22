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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5484548554865487>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 07:01

-VICTOR-,
как мы знаем, есть один банк, где вообще не станешь клиентом, не имея смартфона/планшета, причем с определенными сис. требованиями.
Вот и Алла запела подобное.
Может, все таки можно пересмотреть свое видение вопроса и получать максимальную возможность пользования продуктами банков?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:10

  mihasik написав:Можно на максимуме сделать чтоб пин~код запрашивало,а то стремно как-то?


стремно было бы, если бы его запрашивало.
максимум - нечипованная карта.
по нечипованной карте ПИН в торговой сети не должен запрашиваться - это рекомендации МПС.
Алла в данном случае как законопослушный банк делает все правильно.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:12

  yuri1978 написав:1. Отправка перевыпущенной карты по почте = компрометация карты. Офпред, разубедите меня в этом.
2. За чей счет производится перевыпуск скомпрометированной по вине банка карты?
3. Что значит "при активации перевыпущенной карты страховка может подключиться, а может и не подключиться - как сработает система"? Система, при которой руль стоит прямо, а машина едет куда ей вздумается, вас лично устроит?
4. Когда списывается со счета плата за альфа-чек? входит ли она в грейс-период?

а в ответ тишина...
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:22

Re: Альфа-Банк

Подскажите, как узнать суму погашения в МАБ по карте Максимум перед РД, чтобы не попасть на 60 грн. ?
any4key
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:38

  any4key написав:Подскажите, как узнать суму погашения в МАБ по карте Максимум перед РД, чтобы не попасть на 60 грн. ?


Если РД будни то смотрите в эту дату красные цифры в МАБе. Если выходные то на калькуляторе.
Востаннє редагувалось Aps в П'ят 23 бер, 2018 11:12, всього редагувалось 1 раз.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:45

  IMPRINTER написав:
  mihasik написав:Можно на максимуме сделать чтоб пин~код запрашивало,а то стремно как-то?


стремно было бы, если бы его запрашивало.
максимум - нечипованная карта.
по нечипованной карте ПИН в торговой сети не должен запрашиваться - это рекомендации МПС.
Алла в данном случае как законопослушный банк делает все правильно.

С пином побезопаснее ИМХО.
Чего тогда приватовская виза,не чипованая,везде запрашивает?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:47

Re: Альфа-Банк

  mihasik написав:С пином побезопаснее ИМХО.
Чего тогда приватовская виза,не чипованая,везде запрашивает?

С пином безопаснее для банка (не для вас), потому, что нельзя оспорить.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:48

  -VICTOR- написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Alfa_Bank
шото ответ напоминает "массовые жалобы клиентов"
а как быть тем у кого телефон не поддерживает возможность изменения сроков рассрочки а ему лепят по умолчанию платный вариант?
может все же рассмотреть возможность отправки клиентом в ответ не один из одного код а один из четырех на выбор?
тогда и посмотрим на статистику.

mephala, эта ситуация известна, но на текущий момент изменений не предвидится.


..то есть переведем на человеческий язык ваш ответ : нам известно все но банку начхать на право клиента на выбор и мы будем и впреть подводить клиента под повышенные траты любыми доступными приемами ... .
Браво...от клиентоориентированности банка остались лишь воспоминания ..........печально :?

Доброе утро. Ваши пожелания всегда принимаются во внимание и, если есть возможность и необходимость, то именно на основании их часто вносятся изменения в процессы.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:59

  mihasik написав:
  IMPRINTER написав:
  mihasik написав:Можно на максимуме сделать чтоб пин~код запрашивало,а то стремно как-то?


стремно было бы, если бы его запрашивало.
максимум - нечипованная карта.
по нечипованной карте ПИН в торговой сети не должен запрашиваться - это рекомендации МПС.
Алла в данном случае как законопослушный банк делает все правильно.

С пином побезопаснее ИМХО.
Чего тогда приватовская виза,не чипованая,везде запрашивает?


это ваше ИМХО ) а есть логика и правила МПС )
потому что примат плевать хотел на безопасность и на правила МПС.
он все риски на клиента списывает, что б в случае чего умыть руки - стандарное поведение мошенического банка, которым всегда был примат.

за любую операцию с вводим пина ответственность несет клиент и оспорить ее нельзя.
поэтому если вашу карту клонируют (а нечипованную клонировать как 2 пальца об асфальт) и узнают ваш ПИН, что в супермаркете сделать не проблема при наличии ста камер на каждом углу - то вам ничего никто не возместит. Если операция шла без ввода пина - ответственность несет торговая точка и эквайер - и вам все возместят. Андестенд?
поэтому выкиньте все карты нечипованные, которые у вас запрашивают ПИН в там, где его реально подсмотреть - т.е. в торговых сетях: очередь в кассу, камеры. У Аллы все как положено - по нечипованной карте в торговой сети без ПИНа.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:07

Так как нынче оформить рассрочку на 3 мес, если тел. без интрнета?
получится набрать ссылку на другом сматртфоне, или нужно смс сохранить на симке и переставить её на смартфон и заходить из смс?
demichh
 
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