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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5484548554865487

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:09

  yuri1978 написав:
  yuri1978 написав:1. Отправка перевыпущенной карты по почте = компрометация карты. Офпред, разубедите меня в этом.
2. За чей счет производится перевыпуск скомпрометированной по вине банка карты?
3. Что значит "при активации перевыпущенной карты страховка может подключиться, а может и не подключиться - как сработает система"? Система, при которой руль стоит прямо, а машина едет куда ей вздумается, вас лично устроит?
4. Когда списывается со счета плата за альфа-чек? входит ли она в грейс-период?

а в ответ тишина...

yuri1978, добрый день.
1. По почте Вам будет доставлена только сама пластиковая карта. Для ее активации Вам необходимо будет в телефонном режиме установить Пин-код. Установку Пин-кода может произвести только владелец карты.
2. Перевыпуск карты по любой причины в банке является бесплатным.
3. О какой страховке идет речь?
4. Да, оплата услуги Альфа Чек является торговой операцией.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:18

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:У Аллы все как положено - по нечипованной карте в торговой сети без ПИНа.

кой-где спрашивает, однако. Особенно на крупные суммы.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:20

  Кассандра написав:в моём арсенале и смарт и планшет, но все финансовые симки стоят в обычной 2-х симочной звонилке, которая никогда и из дому-то не выходит

Может вы объясните - зачем? А то все партизаны на ветке молчат :D

Опишите все риски ;)

P.S. Курирую сейчас более 200 корпоративных номеров коллег уже более 10 лет (тогда номеров было конечно меньше). Так что определённый опыт у меня есть :)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:23

  wig написав:
  IMPRINTER написав:У Аллы все как положено - по нечипованной карте в торговой сети без ПИНа.

кой-где спрашивает, однако. Особенно на крупные суммы.


это если сама торговая точка или эквайер настроил принудительную проверку ПИНа.
это тоже признак мошеничества со стороны торговой точки )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:25

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:1. По почте Вам будет доставлена только сама пластиковая карта. Для ее активации Вам необходимо будет в телефонном режиме установить Пин-код.
т.е. срисовать номер карты, срок действия и СВВ-код недостаточно для компрометации карты? прелестно...
  Alfa_Bank написав:3. О какой страховке идет речь?
финриски (непонятно чьи) и несчастный случай (непонятно с кем).
  Alfa_Bank написав:4. Да, оплата услуги Альфа Чек является торговой операцией.
списывается в какую дату - РД или 1-го числа за прошедший (будущий) месяц? у членов "маркетинговой группы" избежать данной траты возможности нет (кроме как закрыть карту, что я и сделаю после перехода голда в тариф ворлд), а "засада" банком организована.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:33

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Карта дол. хочу рассчитаться в евро, как происходит конвертация?
isen
 
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