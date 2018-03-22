yuri1978 написав:1. Отправка перевыпущенной карты по почте = компрометация карты. Офпред, разубедите меня в этом. 2. За чей счет производится перевыпуск скомпрометированной по вине банка карты? 3. Что значит "при активации перевыпущенной карты страховка может подключиться, а может и не подключиться - как сработает система"? Система, при которой руль стоит прямо, а машина едет куда ей вздумается, вас лично устроит? 4. Когда списывается со счета плата за альфа-чек? входит ли она в грейс-период?
а в ответ тишина...
yuri1978, добрый день. 1. По почте Вам будет доставлена только сама пластиковая карта. Для ее активации Вам необходимо будет в телефонном режиме установить Пин-код. Установку Пин-кода может произвести только владелец карты. 2. Перевыпуск карты по любой причины в банке является бесплатным. 3. О какой страховке идет речь? 4. Да, оплата услуги Альфа Чек является торговой операцией.
Alfa_Bank написав:1. По почте Вам будет доставлена только сама пластиковая карта. Для ее активации Вам необходимо будет в телефонном режиме установить Пин-код.
т.е. срисовать номер карты, срок действия и СВВ-код недостаточно для компрометации карты? прелестно...
Alfa_Bank написав:3. О какой страховке идет речь?
финриски (непонятно чьи) и несчастный случай (непонятно с кем).
Alfa_Bank написав:4. Да, оплата услуги Альфа Чек является торговой операцией.
списывается в какую дату - РД или 1-го числа за прошедший (будущий) месяц? у членов "маркетинговой группы" избежать данной траты возможности нет (кроме как закрыть карту, что я и сделаю после перехода голда в тариф ворлд), а "засада" банком организована.