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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:13
curiousobro написав:
комбинация крупной суммы + незнакомая точка = всегда у меня спрашивает пин
Тут Приват ругнули, но и Алла по безопасности не лидер. Нет ни 3д, ни кредиток чипованных.
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wig
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:23
Alfa_Bank написав:
1. Если Вас не устраивает способ доставки карты по почты – Вы можете заказать получение карты в отделении Банка.
меня не устраивает то, что при окончании депозита звонки из банка поступают регулярно и по нескольку раз, а при перевыпуске карты банк без спросу шлет по почте, автоматически повышая риски компрометации карты. так нельзя работать клиенториентированному банку.
Alfa_Bank написав:
4. Плата за Альфа-Чек списывается в расчетную дату. Избежать платы за Альфа-Чек можно изменив канал доставки сообщений на Пуш.
"членам" "маркетинговой группы" до лампочки ото все, что вы написали - плата будет взиматься. избежать платы можно только закрыв карту.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:26
Vorlon написав: Кассандра написав:
в моём арсенале и смарт и планшет, но все финансовые симки стоят в обычной 2-х симочной звонилке, которая никогда и из дому-то не выходит
Может вы объясните - зачем? А то все партизаны на ветке молчат
Опишите все риски
P.S. Курирую сейчас более 200 корпоративных номеров коллег уже более 10 лет (тогда номеров было конечно меньше). Так что определённый опыт у меня есть
ставим в маркете всем на смарты bmp,online и наблюдаем за подчиненными . Это если серьезно
)
никому не верю
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:40
wig написав: curiousobro написав:
комбинация крупной суммы + незнакомая точка = всегда у меня спрашивает пин
Тут Приват ругнули, но и Алла по безопасности не лидер. Нет ни 3д, ни кредиток чипованных.
Чипы есть, но за немыслимые 600-750 грн в год абонки и без КБ 2/3/5.
Ищите щастя в моне, тасе и тд, где и чип, и 55 дней грейса.
Единственная беда - СБ ТАСа. Не наливают нормальный лимит.
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curiousobro
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:42
curiousobro написав:
Ищите щастя в моне
Ну, может как скоплю на отдельный смартфон. Слишком высок риск компрометации у них.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:45
wig
У меня на планшете спокойно их котик живёт
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Vorlon
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:47
Vorlon написав:
У меня на планшете спокойно их котик живёт
Планшет сгорел. Разве что на виртуалке пробовать.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:55
isen написав:
Добрый день. Карта дол. хочу рассчитаться в евро, как происходит конвертация?
isen, добрый день. Блокировки и списание выполняется по кросс-курсу для платежных карт.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:02
Alfa_Bank написав: isen написав:
Добрый день. Карта дол. хочу рассчитаться в евро, как происходит конвертация?
isen, добрый день. Блокировки и списание выполняется по кросс-курсу для платежных карт.
По курсу прямой конвертации и 1% за конвертацию не берется?
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isen
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:28
Альфа, почему "Помилка сервісу" после ввода одноразового пароля из смс и даже после ввода цифр с капчи при попытке пополнить карточный счёт с Ощадного?
Три попытки и все неудачно.
Мне надо трёхмесячный оформить, я не для снятия нала.
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