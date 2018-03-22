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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5485548654875488

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:13

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:комбинация крупной суммы + незнакомая точка = всегда у меня спрашивает пин

Тут Приват ругнули, но и Алла по безопасности не лидер. Нет ни 3д, ни кредиток чипованных.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:23

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:1. Если Вас не устраивает способ доставки карты по почты – Вы можете заказать получение карты в отделении Банка.
меня не устраивает то, что при окончании депозита звонки из банка поступают регулярно и по нескольку раз, а при перевыпуске карты банк без спросу шлет по почте, автоматически повышая риски компрометации карты. так нельзя работать клиенториентированному банку.
  Alfa_Bank написав:4. Плата за Альфа-Чек списывается в расчетную дату. Избежать платы за Альфа-Чек можно изменив канал доставки сообщений на Пуш.
"членам" "маркетинговой группы" до лампочки ото все, что вы написали - плата будет взиматься. избежать платы можно только закрыв карту.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:26

  Vorlon написав:
  Кассандра написав:в моём арсенале и смарт и планшет, но все финансовые симки стоят в обычной 2-х симочной звонилке, которая никогда и из дому-то не выходит

Может вы объясните - зачем? А то все партизаны на ветке молчат :D

Опишите все риски ;)

P.S. Курирую сейчас более 200 корпоративных номеров коллег уже более 10 лет (тогда номеров было конечно меньше). Так что определённый опыт у меня есть :)
ставим в маркете всем на смарты bmp,online и наблюдаем за подчиненными . Это если серьезно :))
никому не верю
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:40

  wig написав:
  curiousobro написав:комбинация крупной суммы + незнакомая точка = всегда у меня спрашивает пин

Тут Приват ругнули, но и Алла по безопасности не лидер. Нет ни 3д, ни кредиток чипованных.

Чипы есть, но за немыслимые 600-750 грн в год абонки и без КБ 2/3/5.
Ищите щастя в моне, тасе и тд, где и чип, и 55 дней грейса.
Единственная беда - СБ ТАСа. Не наливают нормальный лимит.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:42

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Ищите щастя в моне

Ну, может как скоплю на отдельный смартфон. Слишком высок риск компрометации у них.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:45

wig
У меня на планшете спокойно их котик живёт :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:47

  Vorlon написав:У меня на планшете спокойно их котик живёт :roll:

Планшет сгорел. Разве что на виртуалке пробовать.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:55

  isen написав:Добрый день. Карта дол. хочу рассчитаться в евро, как происходит конвертация?

isen, добрый день. Блокировки и списание выполняется по кросс-курсу для платежных карт.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:02

  Alfa_Bank написав:
  isen написав:Добрый день. Карта дол. хочу рассчитаться в евро, как происходит конвертация?

isen, добрый день. Блокировки и списание выполняется по кросс-курсу для платежных карт.
По курсу прямой конвертации и 1% за конвертацию не берется?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:28

Re: Альфа-Банк

Альфа, почему "Помилка сервісу" после ввода одноразового пароля из смс и даже после ввода цифр с капчи при попытке пополнить карточный счёт с Ощадного?
Три попытки и все неудачно.

Мне надо трёхмесячный оформить, я не для снятия нала.
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