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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5486548754885489

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:32

Re: Альфа-Банк

4 неподтвержденных операции теперь.
Пароли ввожу правильно.
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:36

  Кассандра написав:
  BBC написав:
  mephala написав:продукт должен охватывать максимальное количество клиентов банка. думаете у 90% клиентов банка смартфоны?
Думаю у 99%

каждый думает в меру своей распущенности. в моём арсенале и смарт и планшет, но все финансовые симки стоят в обычной 2-х симочной звонилке, которая никогда и из дому-то не выходит :roll: а вы говорите :wink:
Аналогично. Де-факто кнопочный тел с монохромным дисплеем и нешаблонным пином на включение симки с финансовым номером - это малообслуживаемый отп-брелок - заряжаешь пару раз в месяц и все дела :D
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:37

  adamsmittttt написав:Альфа, почему "Помилка сервісу" после ввода одноразового пароля из смс и даже после ввода цифр с капчи при попытке пополнить карточный счёт с Ощадного?
Три попытки и все неудачно.

Мне надо трёхмесячный оформить, я не для снятия нала.


помылку зовут Постернак.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:45

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  adamsmittttt написав:Альфа, почему "Помилка сервісу" после ввода одноразового пароля из смс и даже после ввода цифр с капчи при попытке пополнить карточный счёт с Ощадного?
Три попытки и все неудачно.

Мне надо трёхмесячный оформить, я не для снятия нала.


помылку зовут Постернак.
Через мобильное приложение для андроида с Ощадного списалось, на карту не зачислило. Дата проводки пишет 23.03, дата зарахування 26.03. Я второй второй раз на те же грабли наступил?

Альфа, объясните про Помилку сервісу пожалуйста. Очень подводите клиентов.
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:18

  isen написав:
  Alfa_Bank написав:
  isen написав:Добрый день. Карта дол. хочу рассчитаться в евро, как происходит конвертация?

isen, добрый день. Блокировки и списание выполняется по кросс-курсу для платежных карт.
По курсу прямой конвертации и 1% за конвертацию не берется?

Да, все верно.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:28

  adamsmittttt написав:Альфа, объясните про Помилку сервісу пожалуйста. Очень подводите клиентов.

adamsmittttt, добрый день. Выясняю.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:35

Уважаемый представитель банка, больше суток жду Вашей реакции. Ответьте.

  Gost2013 написав:Alfa_Bank

Как увидеть тарифы на социальный "Комфорт"? Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:40

  isen написав:Добрый день. Карта дол. хочу рассчитаться в евро, как происходит конвертация?

isen, добрый день. Блокировки и списание выполняется по кросс-курсу для платежных карт.[/quote]По курсу прямой конвертации и 1% за конвертацию не берется?[/quote]
Да, все верно.[/quote]
То есть если я сегодня сделаю покупку на 82,04 евро то с дол. карты снимут 100 дол?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:58

  Gost2013 написав:Уважаемый представитель банка, больше суток жду Вашей реакции. Ответьте.

  Gost2013 написав:Alfa_Bank

Как увидеть тарифы на социальный "Комфорт"? Зображення

Добрый день. Участники форума отвечали на Ваш вопрос. Заявка создана на уточнение.
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