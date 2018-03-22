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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5487548854895490

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:29

  isen написав: То есть если я сегодня сделаю покупку на 82,04 евро то с дол. карты снимут 100 дол?

isen, мы не знаем, какой курс будет на момент списания. Также учитывайте, что эта схема не работает при DCC-технологии (Dynamic Currency Conversion) – это технология мгновенной конвертации валюты, которая используется Продавцами для приведения суммы операции в валюту страны, на территории которой выпущена карта. Данную услугу предлагают многие Интернет-магазины, PayPal, а также некоторые зарубежные банкоматы и Пос-терминалы.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 4326
З нами з: 18.02.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 308 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:53

  Gost2013 написав:Как увидеть тарифы на социальный "Комфорт"?

Проверили - тарифы открываются.
https://alfabank.ua/ru/private-persons/ ... i-ta-umovi

https://alfabank.ua/upload/Tarrifscomfo ... .02.18.pdf.
Попробуйте почистить кеш в браузере, закрыть браузер и открыть заново.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4326
З нами з: 18.02.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5487548854895490
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