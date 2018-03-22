isen написав: То есть если я сегодня сделаю покупку на 82,04 евро то с дол. карты снимут 100 дол?
isen, мы не знаем, какой курс будет на момент списания. Также учитывайте, что эта схема не работает при DCC-технологии (Dynamic Currency Conversion) – это технология мгновенной конвертации валюты, которая используется Продавцами для приведения суммы операции в валюту страны, на территории которой выпущена карта. Данную услугу предлагают многие Интернет-магазины, PayPal, а также некоторые зарубежные банкоматы и Пос-терминалы.