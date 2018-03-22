isen написав: То есть если я сегодня сделаю покупку на 82,04 евро то с дол. карты снимут 100 дол?
isen, мы не знаем, какой курс будет на момент списания. Также учитывайте, что эта схема не работает при DCC-технологии (Dynamic Currency Conversion) – это технология мгновенной конвертации валюты, которая используется Продавцами для приведения суммы операции в валюту страны, на территории которой выпущена карта. Данную услугу предлагают многие Интернет-магазины, PayPal, а также некоторые зарубежные банкоматы и Пос-терминалы.
Столкнулся с такой проблемой: есть карта Visa Platinum Black. В последнее время довольно часто бывает, что при попытке расплатиться этой картой терминал печатает чек "Відмова", а на телефон приходит сообщение "tehnichna problema". Описанная выше ситуация наблюдается на одних и тех же торговых точках. В других магазинах и банкоматах карта читается. Т.е. не похоже на проблему с чипом или лентой. Обращался в тех. поддержку АБ. Там сказали, что есть такой "глюк" именно с картами Visa Platinum Black и терминалами Приватбанка, соответственно, перевыпуск карты не поможет.
Перевод через мобильное приложение для андроида с Ощадного на карточный из пакета Ультра в итоге сначала "скасовано", а теперь светится как "повернуто". Деньги снова на Ощадном. Что происходит сегодня?
В отделении помочь ничем не смогли, на компе у сотрудника была ещё одна попытка пополнить карточный с Ощадного. Результат -"Помилка сервісу" снова. Сотрудник говорит что чисто техническая проблема, внутрибанковская. При этом в выписке видим для отмененного перевода через мобильное приложение такие слова: "дебетуемый счёт арестован", но сотрудник не может подтвердить этого и не видит никаких решений исполнительной службы. Я конечно, подожду до понедельника, но все таки, Альфа, что это всё значит?
priser написав:Столкнулся с такой проблемой: есть карта Visa Platinum Black. В последнее время довольно часто бывает, что при попытке расплатиться этой картой терминал печатает чек "Відмова", а на телефон приходит сообщение "tehnichna problema". Описанная выше ситуация наблюдается на одних и тех же торговых точках. В других магазинах и банкоматах карта читается. Т.е. не похоже на проблему с чипом или лентой. Обращался в тех. поддержку АБ. Там сказали, что есть такой "глюк" именно с картами Visa Platinum Black и терминалами Приватбанка, соответственно, перевыпуск карты не поможет.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Сталкивались и месяц назад обсуждали на этой ветке. Если не проходит по чипу пробуйте пай пасс (конечно если поддерживает терминал). Глючат не только приватовские терминалы. Просто они самые распостраненные. Аваль к примеру тоже.
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Вот так вот запросто Альфа может отменять переводы с Ощадного на карточный без предоставления клиенту внятного объяснения... Некрасиво, мягко говоря. Перевод уже отменён. Значит причина известна. Почему ее не сообщают клиенту? Почему для выяснения причины сознательно совершенной операции отмены перевода нужно ждать до 5-ти банковских дней? Первый раз такое вообще, сколько банков, такого не было нигде...