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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:11
Напомните пожалуйста, представитель банка на форуме работает только в будние дни, или выходные тоже?
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adamsmittttt
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:21
adamsmittttt написав:
Напомните пожалуйста, представитель банка на форуме работает только в будние дни, или выходные тоже?
тока в опервремя в будние.
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sens
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