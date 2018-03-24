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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5488548954905491

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:11

Re: Альфа-Банк

Напомните пожалуйста, представитель банка на форуме работает только в будние дни, или выходные тоже?
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:21

  adamsmittttt написав:Напомните пожалуйста, представитель банка на форуме работает только в будние дни, или выходные тоже?


тока в опервремя в будние.
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:52

Шо с МАБом, почему опять волмартовскую девочку вернули?

https://my.alfabank.com.ua/rc3/img/bank ... day-ru.jpg
sola
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:54

  sola написав:Шо с МАБом, почему опять волмартовскую девочку вернули?

https://my.alfabank.com.ua/rc3/img/bank ... day-ru.jpg


так там же в зависимости от времени суток меняется картинка .. ночью сова ... девочка периодически тоже всплывает
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:54

Оказалось, надо язык переключить на украинский)

https://my.alfabank.com.ua/rc3/img/bank ... day-uk.jpg
sola
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:54

  demichh написав:Так как нынче оформить рассрочку на 3 мес, если тел. без интрнета?
получится набрать ссылку на другом сматртфоне, или нужно смс сохранить на симке и переставить её на смартфон и заходить из смс?

Пытался сегодня оформить рассрочку сразу после покупки. Через мобильный интернет - не получилось. Что то пытался нажимать, что то оформилось на 12 мес. К чести Аллы добавим, что оформление на 12 мес проходит через 2 подтверждения. Дома с Wi-Fi - все сразу получилось на 3 мес.
Оформление на 3 мес. усложнилось, надо быть внимательным. Отправить СМС на кассе уже так просто не получится.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:18

леша что-то пилит

Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.

Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:00

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:леша что-то пилит
долго и усердно
Зображення
покращит,к гадалке не ходи
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:11

  IMPRINTER написав:леша что-то пилит

Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.

Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile

Ууууу шайтан! :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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