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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:11
Re: Альфа-Банк
Напомните пожалуйста, представитель банка на форуме работает только в будние дни, или выходные тоже?
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:21
тока в опервремя в будние.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 18:52
Шо с МАБом, почему опять волмартовскую девочку вернули?
Додано: Суб 24 бер, 2018 18:54
так там же в зависимости от времени суток меняется картинка .. ночью сова ... девочка периодически тоже всплывает
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Додано: Суб 24 бер, 2018 18:54
Оказалось, надо язык переключить на украинский)
Додано: Суб 24 бер, 2018 20:54
Пытался сегодня оформить рассрочку сразу после покупки. Через мобильный интернет - не получилось. Что то пытался нажимать, что то оформилось на 12 мес. К чести Аллы добавим, что оформление на 12 мес проходит через 2 подтверждения. Дома с Wi-Fi - все сразу получилось на 3 мес.
Оформление на 3 мес. усложнилось, надо быть внимательным. Отправить СМС на кассе уже так просто не получится.
Додано: Суб 24 бер, 2018 22:18
леша что-то пилит
Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile
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Додано: Суб 24 бер, 2018 23:00
Re: Альфа-Банк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 24 бер, 2018 23:11
Ууууу шайтан!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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