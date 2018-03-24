RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5489549054915492

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 01:04

Re: Альфа-Банк

что там еще покращувать осталось ?...все что можна уже давно эти кулибины давно похерили .
ну а то что теперь Алла устроила еще и квест что бы оформить 3-х месячную растрочку - расцениваю как очередное свинство в сторону клиента....
КЛИЕТООРИЕНТИРОВАННОСТИ ТУТ НЕ ОСТАЛОСЬ , БАНК НАЧАЛ РАБОТАТЬ ПО ПРИНЦИПУ: " КОРОВУ (клиента) НУЖНО МЕНЬШЕ КОРМИТЬ И БОЛЬШЕ ДОИТЬ...(
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6645
З нами з: 15.08.12
Подякував: 362 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 10:26

Re: Альфа-Банк

  -VICTOR- написав:что там еще покращувать осталось ?

Ну вот рассрочка подтвердилась на выходной (списание понедельником). Мелочь, а все-таки. Не зря работают.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2661
З нами з: 06.01.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 10:58

  wig написав:Ну вот рассрочка подтвердилась на выходной (списание понедельником). Мелочь, а все-таки. Не зря работают.

Такое уже было - ничего нового.
Vorlon
 
Повідомлень: 5500
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:24

  -VICTOR- написав:что там еще покращувать осталось ?...все что можна уже давно эти кулибины давно похерили .
ну а то что теперь Алла устроила еще и квест что бы оформить 3-х месячную растрочку - расцениваю как очередное свинство в сторону клиента....
КЛИЕТООРИЕНТИРОВАННОСТИ ТУТ НЕ ОСТАЛОСЬ , БАНК НАЧАЛ РАБОТАТЬ ПО ПРИНЦИПУ: " КОРОВУ (клиента) НУЖНО МЕНЬШЕ КОРМИТЬ И БОЛЬШЕ ДОИТЬ...(

пакет ультра остался не покращеним
J
 
Повідомлень: 3864
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:11

Re: Альфа-Банк

  J написав:пакет ультра остался не покращеним

Покращили уже давно. Теперь 70 тыс. нужно держать на остатках, плюс курс конвертации стал отличаться от курса МПС (в худшую сторону).
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2661
З нами з: 06.01.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5489549054915492
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kotyk222 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 86, 87, 88
Anonymous » Сер 16 бер, 2005 17:35
878 206295
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 бер, 2018 16:34
IMPRINTER
А-Банк 1 ... 976, 977, 978
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9772 1397089
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 бер, 2018 14:47
Квесторе_поверніться
ВТБ Банк 1 ... 1268, 1269, 1270
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12698 2458559
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 бер, 2018 19:32
ruvex
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (879)
25.03.2018 17:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.