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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 бер, 2018 01:04
что там еще покращувать осталось ?...все что можна уже давно эти кулибины давно похерили .
ну а то что теперь Алла устроила еще и квест что бы оформить 3-х месячную растрочку - расцениваю как очередное свинство в сторону клиента....
КЛИЕТООРИЕНТИРОВАННОСТИ ТУТ НЕ ОСТАЛОСЬ , БАНК НАЧАЛ РАБОТАТЬ ПО ПРИНЦИПУ: " КОРОВУ (клиента) НУЖНО МЕНЬШЕ КОРМИТЬ И БОЛЬШЕ ДОИТЬ...(
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-VICTOR-
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Додано: Нед 25 бер, 2018 10:26
-VICTOR- написав:
что там еще покращувать осталось ?
Ну вот рассрочка подтвердилась на выходной (списание понедельником). Мелочь, а все-таки. Не зря работают.
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wig
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Додано: Нед 25 бер, 2018 10:58
wig написав:
Ну вот рассрочка подтвердилась на выходной (списание понедельником). Мелочь, а все-таки. Не зря работают.
Такое уже было - ничего нового.
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Vorlon
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Додано: Нед 25 бер, 2018 12:24
-VICTOR- написав:
что там еще покращувать осталось ?...все что можна уже давно эти кулибины давно похерили .
ну а то что теперь Алла устроила еще и квест что бы оформить 3-х месячную растрочку - расцениваю как очередное свинство в сторону клиента....
КЛИЕТООРИЕНТИРОВАННОСТИ ТУТ НЕ ОСТАЛОСЬ , БАНК НАЧАЛ РАБОТАТЬ ПО ПРИНЦИПУ: " КОРОВУ (клиента) НУЖНО МЕНЬШЕ КОРМИТЬ И БОЛЬШЕ ДОИТЬ...(
пакет ультра остался не покращеним
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J
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Додано: Нед 25 бер, 2018 15:11
J написав:
пакет ультра остался не покращеним
Покращили уже давно. Теперь 70 тыс. нужно держать на остатках, плюс курс конвертации стал отличаться от курса МПС (в худшую сторону).
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Нед 25 бер, 2018 18:30
С чем связан самопроизвольный возврат с доходного на карту и как с этим бороться?
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tano
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Додано: Нед 25 бер, 2018 18:39
tano написав:С чем связан самопроизвольный возврат с доходного на карту и как с этим бороться?
З овером на карті, відповідно уникати такого в майбутньому.
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stryzhko
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Додано: Нед 25 бер, 2018 20:12
stryzhko написав:
tano написав:С чем связан самопроизвольный возврат с доходного на карту и как с этим бороться?
З овером на карті, відповідно уникати такого в майбутньому.
така ж байда в ощАде с МЗ на МК само лупит все под 0,00 для списания комис.И остаток на карте МК без %% оставляют.Контроль и учет ©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Нед 25 бер, 2018 23:23
Мизантрóп написав: stryzhko написав:
tano написав:С чем связан самопроизвольный возврат с доходного на карту и как с этим бороться?
З овером на карті, відповідно уникати такого в майбутньому.
така ж байда в ощАде с МЗ на МК само лупит все под 0,00 для списания комис.И остаток на карте МК без %% оставляют.Контроль и учет ©
после того как ощадный сделали онлайн какой смысл пользоваться сейфом?
на ощадном нет этих раморок с овердрафтом.
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mephala
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