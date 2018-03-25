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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5490549154925493

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 05:21

  -VICTOR- написав:mephala ... я после так называемого " он лайн" просто перестал этим Ощадным вообще пользоваться - так как он работает по алгоритму известному только постернакам - то есть не известно воспользуешься ты в любое время своими средствами или нет ни какой гарантии ,а поэтому в сад такой сервис.

..И к теме растрочек и телефонов... по телевидению президент Киевстара назвал статистику - в стране 45% пользуется смартами , а 55% обыкновенными кнопочными... ТАК ЧТО АЛЬФА ПОСЛАЛА , БУДЕМ СЧИТАТЬ , ПОЛ СТРАНЫ В ПЕШЕЕ ЭРОТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ВОПРОСЕ ДОСТУПА ДО ОФОРМЛЕНИЯ 3-Х МЕСЯЧНОЙ РАСТРОЧКИ ... :?

..а ВСЕ ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ЭТО ПРИСЫЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БАНКА - НА ЛЮБОЙ СТРОК , А ТАК ЖЕ ВКЛЮЧАТЬ В ТЕКСТ СМС ОБЯЗАТЕЛЬНО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СТРОК 3 МЕС. .в ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ НАРУШАЮТСЯ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ .....
МОЖЕТ "ВОЗБУДИТЬ" РУКОВОДСТВО БАНКА ЖАЛОБОЙ В ГОС.СТРУКТУРУ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ? :roll:
обострение ? Для клиента и его внимательности есть сайт и на нем размещают постоянно меняющиеся условия в ДКБО .
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 05:53

-VICTOR-,
Чернышов, Конечно, голова))
Но думаю, что % клиентов с наличием смартфонов, при этом умеющие получить рассрочку от аллы, стремится к 100.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3082
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