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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5491549254935494>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 05:21

  -VICTOR- написав:mephala ... я после так называемого " он лайн" просто перестал этим Ощадным вообще пользоваться - так как он работает по алгоритму известному только постернакам - то есть не известно воспользуешься ты в любое время своими средствами или нет ни какой гарантии ,а поэтому в сад такой сервис.

..И к теме растрочек и телефонов... по телевидению президент Киевстара назвал статистику - в стране 45% пользуется смартами , а 55% обыкновенными кнопочными... ТАК ЧТО АЛЬФА ПОСЛАЛА , БУДЕМ СЧИТАТЬ , ПОЛ СТРАНЫ В ПЕШЕЕ ЭРОТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ВОПРОСЕ ДОСТУПА ДО ОФОРМЛЕНИЯ 3-Х МЕСЯЧНОЙ РАСТРОЧКИ ... :?

..а ВСЕ ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ЭТО ПРИСЫЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БАНКА - НА ЛЮБОЙ СТРОК , А ТАК ЖЕ ВКЛЮЧАТЬ В ТЕКСТ СМС ОБЯЗАТЕЛЬНО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СТРОК 3 МЕС. .в ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ НАРУШАЮТСЯ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ .....
МОЖЕТ "ВОЗБУДИТЬ" РУКОВОДСТВО БАНКА ЖАЛОБОЙ В ГОС.СТРУКТУРУ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ? :roll:
обострение ? Для клиента и его внимательности есть сайт и на нем размещают постоянно меняющиеся условия в ДКБО .
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 05:53

-VICTOR-,
Чернышов, Конечно, голова))
Но думаю, что % клиентов с наличием смартфонов, при этом умеющие получить рассрочку от аллы, стремится к 100.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 07:49

Re: Альфа-Банк

guntherhouse777 написав:-VICTOR-,
Чернышов, Конечно, голова))
Но думаю, что % клиентов с наличием смартфонов, при этом умеющие получить рассрочку от аллы, стремится к 100.
Не 100% точно. Вчера товарищ, даже после подробного инструктажа по телефону не смог оформить на 3 мес. Довольствовался 6 мес с комиссией.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:31

  guntherhouse777 написав:-VICTOR-,
Чернышов, Конечно, голова))
Но думаю, что % клиентов с наличием смартфонов, при этом умеющие получить рассрочку от аллы, стремится к 100.


..не факт )..лично знаю одну блондинку ..которая свой айфон использует как звонилку и вечно чего там наподключает , а потом звонит с просьбами о помощи :D
Смартами как правило успешно и в полном объеме их возможностей пользуется молодежь ).
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:34

  lel написав:
guntherhouse777 написав:-VICTOR-,
Чернышов, Конечно, голова))
Но думаю, что % клиентов с наличием смартфонов, при этом умеющие получить рассрочку от аллы, стремится к 100.
Не 100% точно. Вчера товарищ, даже после подробного инструктажа по телефону не смог оформить на 3 мес. Довольствовался 6 мес с комиссией.

Ну вот и ответ.
Алла хочет зарабатывать.
Ответ очевиден - хочешь заработать сам - используй смарт.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:43

sens очередной пук в пудру ?)))...причем тут сайт , внимательность и ДБКО ? :lol: для особо одаренных разжевываю - речь о недоступности декларируемого банком предложения для клиента в виде 3-х месячной бесплатной растрочки как пользователя кнопочных тел , коих в стране 55% , в связи с чем для такого клиента наступает факт нарушения банком его прав как потребителя услуг.
an de stand ??? безсенсовный вы наш :lol:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:02

  -VICTOR- написав:sens очередной пук в пудру ?)))...причем тут сайт , внимательность и ДБКО ? :lol: для особо одаренных разжевываю - речь о недоступности декларируемого банком предложения для клиента в виде 3-х месячной бесплатной растрочки как пользователя кнопочных тел , коих в стране 55% , в связи с чем для такого клиента наступает факт нарушения банком его прав как потребителя услуг.
an de stand ??? безсенсовный вы наш :lol:

Ви праві...теж знаю клієнтів що користуються лише простенькими мобілками.
Банк поставив їх в дискримінаційне положення.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:17

  curiousobro написав:Аналогично.

Уважаемый Альфабанк, заставте тех, кто вас дезинформировал проверить эту ссылку на телефоне с отключенным вайфаем и включенным мобильным интернетом.
Или через например https://geopeeker.com

Уже не первая проблема, когда вы внутри себя видите, а внешний мир - нет.

Доброе утро. Отправлено в ответственный отдел.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:18

  curiousobro написав:Алла хочет зарабатывать.
Ответ очевиден - хочешь заработать сам - используй смарт.

Банк разве продает смартфоны? Неудобно пользоваться. Товарищ после неудачного оформления на 6 мес рассрочки решил закинуть КК Аллы и будет пользоваться КК Мони. Там тоже смартфон, но все просто и понятно и кешбек такой же сразу. Потеряет банк клиентов. Становится все сложнее и запутанней.
Рассрочка - это единственный + КК , для пересичных. Часть отпадет. Что выиграли?
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:26

lel
Что же у вас за товарищ, если не смог рассрочку оформить? Насчёт Моно: а вы сравнили стоимость рассрочки там и здесь?
Vorlon
 
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