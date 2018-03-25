55%

ТАК ЧТО АЛЬФА ПОСЛАЛА , БУДЕМ СЧИТАТЬ , ПОЛ СТРАНЫ В ПЕШЕЕ ЭРОТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ВОПРОСЕ ДОСТУПА ДО ОФОРМЛЕНИЯ 3-Х МЕСЯЧНОЙ РАСТРОЧКИ ... :

... я после так называемого " он лайн" просто перестал этим Ощадным вообще пользоваться - так как он работает по алгоритму известному только постернакам - то есть не известно воспользуешься ты в любое время своими средствами или нет ни какой гарантии ,а поэтому в сад такой сервис...И к теме растрочек и телефонов... по телевидению президент Киевстара назвал статистику - в стране 45% пользуется смартами , аобыкновенными кнопочными.....а ВСЕ ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ЭТО ПРИСЫЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БАНКА - НА ЛЮБОЙ СТРОК , А ТАК ЖЕ ВКЛЮЧАТЬ В ТЕКСТ СМС ОБЯЗАТЕЛЬНО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СТРОК 3 МЕС. .в ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ НАРУШАЮТСЯ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ .....МОЖЕТ "ВОЗБУДИТЬ" РУКОВОДСТВО БАНКА ЖАЛОБОЙ В ГОС.СТРУКТУРУ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ?