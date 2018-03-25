-VICTOR- написав:mephala ... я после так называемого " он лайн" просто перестал этим Ощадным вообще пользоваться - так как он работает по алгоритму известному только постернакам - то есть не известно воспользуешься ты в любое время своими средствами или нет ни какой гарантии ,а поэтому в сад такой сервис.
..И к теме растрочек и телефонов... по телевидению президент Киевстара назвал статистику - в стране 45% пользуется смартами , а 55% обыкновенными кнопочными... ТАК ЧТО АЛЬФА ПОСЛАЛА , БУДЕМ СЧИТАТЬ , ПОЛ СТРАНЫ В ПЕШЕЕ ЭРОТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ВОПРОСЕ ДОСТУПА ДО ОФОРМЛЕНИЯ 3-Х МЕСЯЧНОЙ РАСТРОЧКИ ... :?
..а ВСЕ ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ЭТО ПРИСЫЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БАНКА - НА ЛЮБОЙ СТРОК , А ТАК ЖЕ ВКЛЮЧАТЬ В ТЕКСТ СМС ОБЯЗАТЕЛЬНО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СТРОК 3 МЕС. .в ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ НАРУШАЮТСЯ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ ..... МОЖЕТ "ВОЗБУДИТЬ" РУКОВОДСТВО БАНКА ЖАЛОБОЙ В ГОС.СТРУКТУРУ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ?
обострение ? Для клиента и его внимательности есть сайт и на нем размещают постоянно меняющиеся условия в ДКБО .
guntherhouse777 написав:-VICTOR-, Чернышов, Конечно, голова)) Но думаю, что % клиентов с наличием смартфонов, при этом умеющие получить рассрочку от аллы, стремится к 100.
..не факт )..лично знаю одну блондинку ..которая свой айфон использует как звонилку и вечно чего там наподключает , а потом звонит с просьбами о помощи Смартами как правило успешно и в полном объеме их возможностей пользуется молодежь ).
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sens очередной пук в пудру ?)))...причем тут сайт , внимательность и ДБКО ? для особо одаренных разжевываю - речь о недоступности декларируемого банком предложения для клиента в виде 3-х месячной бесплатной растрочки как пользователя кнопочных тел , коих в стране 55% , в связи с чем для такого клиента наступает факт нарушения банком его прав как потребителя услуг. an de stand ??? безсенсовный вы наш
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-VICTOR- написав:sens очередной пук в пудру ?)))...причем тут сайт , внимательность и ДБКО ? для особо одаренных разжевываю - речь о недоступности декларируемого банком предложения для клиента в виде 3-х месячной бесплатной растрочки как пользователя кнопочных тел , коих в стране 55% , в связи с чем для такого клиента наступает факт нарушения банком его прав как потребителя услуг. an de stand ??? безсенсовный вы наш
Ви праві...теж знаю клієнтів що користуються лише простенькими мобілками. Банк поставив їх в дискримінаційне положення.
curiousobro написав:Алла хочет зарабатывать. Ответ очевиден - хочешь заработать сам - используй смарт.
Банк разве продает смартфоны? Неудобно пользоваться. Товарищ после неудачного оформления на 6 мес рассрочки решил закинуть КК Аллы и будет пользоваться КК Мони. Там тоже смартфон, но все просто и понятно и кешбек такой же сразу. Потеряет банк клиентов. Становится все сложнее и запутанней. Рассрочка - это единственный + КК , для пересичных. Часть отпадет. Что выиграли?