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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5491549254935494

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:34

  adamsmittttt написав:В отделении помочь ничем не смогли, на компе у сотрудника была ещё одна попытка пополнить карточный с Ощадного. Результат -"Помилка сервісу" снова. Сотрудник говорит что чисто техническая проблема, внутрибанковская. При этом в выписке видим для отмененного перевода через мобильное приложение такие слова: "дебетуемый счёт арестован", но сотрудник не может подтвердить этого и не видит никаких решений исполнительной службы. Я конечно, подожду до понедельника, но все таки, Альфа, что это всё значит?

adamsmittttt, доброе утро. Ожидаю ответ бек-офиса по Вашей проблеме.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:37

  Vorlon написав:lel
Что же у вас за товарищ, если не смог рассрочку оформить? Насчёт Моно: а вы сравнили стоимость рассрочки там и здесь?

Возраст...50+. Моно научился, кое как с подсказками. У Мони грейс до 60 дней. Можно и не уформлять рассрочку. Кешбек сразу увидел- греет душу. А тут сложнее, надо читать и думать, что нажимаешь. Не спорю- выгодней. Буду по прежнему пользоваться, пока не порежут рассрочки.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:06

  lel написав:
  curiousobro написав:Алла хочет зарабатывать.
Ответ очевиден - хочешь заработать сам - используй смарт.

Банк разве продает смартфоны? Неудобно пользоваться. Товарищ после неудачного оформления на 6 мес рассрочки решил закинуть КК Аллы и будет пользоваться КК Мони. Там тоже смартфон, но все просто и понятно и кешбек такой же сразу. Потеряет банк клиентов. Становится все сложнее и запутанней.
Рассрочка - это единственный + КК , для пересичных. Часть отпадет. Что выиграли?

То есть товарищ не осилил даже при наличии Смарта? Ну тут извините.
Если сумма длинная - учиться и пользоватся. Или просто спонсировать. Вроде ж не открытие что более умные в алле спонсирует меньше, чем не более.
Можно сколько угодно говорить про уход к Моне, но расчет показывает что Алла до сих пор рулит в области рассрочек.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:08

  lel написав:
  Vorlon написав:lel
Что же у вас за товарищ, если не смог рассрочку оформить? Насчёт Моно: а вы сравнили стоимость рассрочки там и здесь?

Не спорю- выгодней. Буду по прежнему пользоваться, пока не порежут рассрочки.

Тут 99% таких.
Я думаю что банк это понимает, поэтому и не режет рассрочки так радикально, как остальные плюшки.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 11:01

Всплывающее окно не соответствует опрации в МАБ

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