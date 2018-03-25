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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 09:34
adamsmittttt написав:
В отделении помочь ничем не смогли, на компе у сотрудника была ещё одна попытка пополнить карточный с Ощадного. Результат -"Помилка сервісу" снова. Сотрудник говорит что чисто техническая проблема, внутрибанковская. При этом в выписке видим для отмененного перевода через мобильное приложение такие слова: "дебетуемый счёт арестован", но сотрудник не может подтвердить этого и не видит никаких решений исполнительной службы. Я конечно, подожду до понедельника, но все таки, Альфа, что это всё значит?
adamsmittttt, доброе утро. Ожидаю ответ бек-офиса по Вашей проблеме.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 09:37
Vorlon написав:lel
Что же у вас за товарищ, если не смог рассрочку оформить? Насчёт Моно: а вы сравнили стоимость рассрочки там и здесь?
Возраст...50+. Моно научился, кое как с подсказками. У Мони грейс до 60 дней. Можно и не уформлять рассрочку. Кешбек сразу увидел- греет душу. А тут сложнее, надо читать и думать, что нажимаешь. Не спорю- выгодней. Буду по прежнему пользоваться, пока не порежут рассрочки.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 10:06
lel написав: curiousobro написав:
Алла хочет зарабатывать.
Ответ очевиден - хочешь заработать сам - используй смарт.
Банк разве продает смартфоны? Неудобно пользоваться. Товарищ после неудачного оформления на 6 мес рассрочки решил закинуть КК Аллы и будет пользоваться КК Мони. Там тоже смартфон, но все просто и понятно и кешбек такой же сразу. Потеряет банк клиентов. Становится все сложнее и запутанней.
Рассрочка - это единственный + КК , для пересичных. Часть отпадет. Что выиграли?
То есть товарищ не осилил даже при наличии Смарта? Ну тут извините.
Если сумма длинная - учиться и пользоватся. Или просто спонсировать. Вроде ж не открытие что более умные в алле спонсирует меньше, чем не более.
Можно сколько угодно говорить про уход к Моне, но расчет показывает что Алла до сих пор рулит в области рассрочек.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 10:08
lel написав: Vorlon написав:lel
Что же у вас за товарищ, если не смог рассрочку оформить? Насчёт Моно: а вы сравнили стоимость рассрочки там и здесь?
Не спорю- выгодней. Буду по прежнему пользоваться, пока не порежут рассрочки.
Тут 99% таких.
Я думаю что банк это понимает, поэтому и не режет рассрочки так радикально, как остальные плюшки.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 11:01
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Додано: Пон 26 бер, 2018 11:24
Если у меня рд 5 числа, я всё гашу 2~3 числа. Чтоб мне не попасть на 60 грн,то в период, с момента погашения, и до 5 числа, лучше не пользоваться картой,т.к. будет опять задолженность?
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Додано: Пон 26 бер, 2018 11:48
mihasik написав:
Если у меня рд 5 числа, я всё гашу 2~3 числа. Чтоб мне не попасть на 60 грн,то в период, с момента погашения, и до 5 числа, лучше не пользоваться картой,т.к. будет опять задолженность?
Вам знающие люди более точно подскажут когда можно пользоваться. Я для себя проблему по другому решил - оформил две одинаковые кредитки на разные РД. Когда на одной подходит РД - можно пользоваться другой без высчитываний фактической даты проводки.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 11:55
mephala написав:
после того как ощадный сделали онлайн какой смысл пользоваться сейфом?
на ощадном нет этих раморок с овердрафтом.
Так у Ощадного ж есть комиссия за снятие, если деньги не отлежались на нем
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Додано: Пон 26 бер, 2018 11:57
sola написав:
Так у Ощадного ж есть комиссия за снятие, если деньги не отлежались на нем
Это если налом снимать сразу с него, минуя карты.
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