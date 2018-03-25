отлежаться перед обналом нуна, а для оплат/переводов с карты -- пофиг
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Додано: Пон 26 бер, 2018 11:58
отлежаться перед обналом нуна, а для оплат/переводов с карты -- пофиг
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:58
в РД после 9 утра я смотрю какую задолженность показывает МАБ.
эту сумму и гашу с Ощадного. Распределение по счету проходит тем же днем согласно регламента.
если РД припадает на выходной день то в последний рабочий день перед РД гашу задолженность тоже с Ощадного но приходится доставать калькулятор для определения суммы.
ИМХО при таком способе не нужны перерывы в пользовании карты.
Единственный открытый вопрос - способ пополнения Ощадного а их несколько и каждый сам выбирает себе удобный.
ЗЫ
единственно нужно не забывать про оплату смсок если они не вошли в задолженность. а то будете думать что загасили а стоимость сервиса могут под конец дня докинуть
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:06
Вы до сих пор не перешли на пуши? Тоді ми йдемо до вас
У меня все, что были с платным АльфаЧеком - щас с пушами.
Правда 70% пушей идет на вайбер, ну да пох.
Главное - убрался геморой с дорасчетом.
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:35
Re: Альфа-Банк
В магазине на Вайбер не приходит. Может покрытие глушится. А в приложении пуши сразу есть. Проверял сразу после кассы. Но только после входа в приложение. СМС отключил месяц назад. РД уже была- ничего не списали.
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:03
вы про список Уведомлений в апликухе?
Да, там есть все уведомления, не взирая на канал получения, шо СМС, шо пушами. Я тож попереключался на пуши, но иногда в вайбер таки прискакивает, абонка вот 11го марта уже не снялась
... делайте хоть что-нибудь!
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