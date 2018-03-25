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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5492549354945495

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 11:58

  sola написав:
  mephala написав:после того как ощадный сделали онлайн какой смысл пользоваться сейфом?
на ощадном нет этих раморок с овердрафтом.

Так у Ощадного ж есть комиссия за снятие, если деньги не отлежались на нем

отлежаться перед обналом нуна, а для оплат/переводов с карты -- пофиг
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 11:58

  mihasik написав:Если у меня рд 5 числа, я всё гашу 2~3 числа. Чтоб мне не попасть на 60 грн,то в период, с момента погашения, и до 5 числа, лучше не пользоваться картой,т.к. будет опять задолженность?


в РД после 9 утра я смотрю какую задолженность показывает МАБ.
эту сумму и гашу с Ощадного. Распределение по счету проходит тем же днем согласно регламента.
если РД припадает на выходной день то в последний рабочий день перед РД гашу задолженность тоже с Ощадного но приходится доставать калькулятор для определения суммы.
ИМХО при таком способе не нужны перерывы в пользовании карты.
Единственный открытый вопрос - способ пополнения Ощадного а их несколько и каждый сам выбирает себе удобный.

ЗЫ
единственно нужно не забывать про оплату смсок если они не вошли в задолженность. а то будете думать что загасили а стоимость сервиса могут под конец дня докинуть
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:06

  mephala написав:ЗЫ
единственно нужно не забывать про оплату смсок если они не вошли в задолженность. а то будете думать что загасили а стоимость сервиса могут под конец дня докинуть

Вы до сих пор не перешли на пуши? Тоді ми йдемо до вас :)

У меня все, что были с платным АльфаЧеком - щас с пушами.
Правда 70% пушей идет на вайбер, ну да пох.
Главное - убрался геморой с дорасчетом.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:35

Re: Альфа-Банк

В магазине на Вайбер не приходит. Может покрытие глушится. А в приложении пуши сразу есть. Проверял сразу после кассы. Но только после входа в приложение. СМС отключил месяц назад. РД уже была- ничего не списали.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:03

  lel написав:В магазине на Вайбер не приходит. Может покрытие глушится. А в приложении пуши сразу есть. Проверял сразу после кассы. Но только после входа в приложение. СМС отключил месяц назад. РД уже была- ничего не списали.

вы про список Уведомлений в апликухе?
Да, там есть все уведомления, не взирая на канал получения, шо СМС, шо пушами. Я тож попереключался на пуши, но иногда в вайбер таки прискакивает, абонка вот 11го марта уже не снялась :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 23989
З нами з: 08.12.07
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