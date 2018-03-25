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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:58
sola написав: mephala написав:
после того как ощадный сделали онлайн какой смысл пользоваться сейфом?
на ощадном нет этих раморок с овердрафтом.
Так у Ощадного ж есть комиссия за снятие, если деньги не отлежались на нем
отлежаться перед обналом нуна, а для оплат/переводов с карты -- пофиг
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Додано: Пон 26 бер, 2018 11:58
mihasik написав:
Если у меня рд 5 числа, я всё гашу 2~3 числа. Чтоб мне не попасть на 60 грн,то в период, с момента погашения, и до 5 числа, лучше не пользоваться картой,т.к. будет опять задолженность?
в РД после 9 утра я смотрю какую задолженность показывает МАБ.
эту сумму и гашу с Ощадного. Распределение по счету проходит тем же днем согласно регламента.
если РД припадает на выходной день то в последний рабочий день перед РД гашу задолженность тоже с Ощадного но приходится доставать калькулятор для определения суммы.
ИМХО при таком способе не нужны перерывы в пользовании карты.
Единственный открытый вопрос - способ пополнения Ощадного а их несколько и каждый сам выбирает себе удобный.
ЗЫ
единственно нужно не забывать про оплату смсок если они не вошли в задолженность. а то будете думать что загасили а стоимость сервиса могут под конец дня докинуть
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Додано: Пон 26 бер, 2018 12:06
mephala написав:
ЗЫ
единственно нужно не забывать про оплату смсок если они не вошли в задолженность. а то будете думать что загасили а стоимость сервиса могут под конец дня докинуть
Вы до сих пор не перешли на пуши? Тоді ми йдемо до вас
У меня все, что были с платным АльфаЧеком - щас с пушами.
Правда 70% пушей идет на вайбер, ну да пох.
Главное - убрался геморой с дорасчетом.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 12:35
В магазине на Вайбер не приходит. Может покрытие глушится. А в приложении пуши сразу есть. Проверял сразу после кассы. Но только после входа в приложение. СМС отключил месяц назад. РД уже была- ничего не списали.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 13:03
lel написав:
В магазине на Вайбер не приходит. Может покрытие глушится. А в приложении пуши сразу есть. Проверял сразу после кассы. Но только после входа в приложение. СМС отключил месяц назад. РД уже была- ничего не списали.
вы про список Уведомлений в апликухе?
Да, там есть все уведомления, не взирая на канал получения, шо СМС, шо пушами. Я тож попереключался на пуши, но иногда в вайбер таки прискакивает, абонка вот 11го марта уже не снялась
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 26 бер, 2018 14:42
-VICTOR- написав:sens
очередной пук в пудру ?)))...причем тут сайт , внимательность и ДБКО ?
для особо одаренных разжевываю - речь о недоступности декларируемого банком предложения для клиента в виде 3-х месячной бесплатной растрочки как пользователя кнопочных тел , коих в стране 55% , в связи с чем для такого клиента наступает факт нарушения банком его прав как потребителя услуг.
an de stand ??? безсенсовный вы наш
Теперь же удобно и взаимовыгодно. Но Вы правы нужно изначаль предлагать 12 мес рассрочку.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 26 бер, 2018 15:23
подкалывает
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Додано: Пон 26 бер, 2018 16:13
в МАБ раньше была опция "задать вопрос" - убрали? теперь только в колл центр звонить нужно?
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Додано: Пон 26 бер, 2018 16:23
DmitryZP написав:
в МАБ раньше была опция "задать вопрос" - убрали? теперь только в колл центр звонить нужно?
DmitryZP, добрый вечер. Можете обратиться в чате с Альфа-Мобайла или через сайт Банка.
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