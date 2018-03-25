Додано: Пон 26 бер, 2018 11:58

mihasik написав: Если у меня рд 5 числа, я всё гашу 2~3 числа. Чтоб мне не попасть на 60 грн,то в период, с момента погашения, и до 5 числа, лучше не пользоваться картой,т.к. будет опять задолженность? Если у меня рд 5 числа, я всё гашу 2~3 числа. Чтоб мне не попасть на 60 грн,то в период, с момента погашения, и до 5 числа, лучше не пользоваться картой,т.к. будет опять задолженность?

в РД после 9 утра я смотрю какую задолженность показывает МАБ.эту сумму и гашу с Ощадного. Распределение по счету проходит тем же днем согласно регламента.если РД припадает на выходной день то в последний рабочий день перед РД гашу задолженность тоже с Ощадного но приходится доставать калькулятор для определения суммы.ИМХО при таком способе не нужны перерывы в пользовании карты.Единственный открытый вопрос - способ пополнения Ощадного а их несколько и каждый сам выбирает себе удобный.ЗЫединственно нужно не забывать про оплату смсок если они не вошли в задолженность. а то будете думать что загасили а стоимость сервиса могут под конец дня докинуть