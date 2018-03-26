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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5493549454955496

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:12

  -VICTOR- написав:sens очередной пук в пудру ?)))...причем тут сайт , внимательность и ДБКО ? :lol: для особо одаренных разжевываю - речь о недоступности декларируемого банком предложения для клиента в виде 3-х месячной бесплатной растрочки как пользователя кнопочных тел , коих в стране 55% , в связи с чем для такого клиента наступает факт нарушения банком его прав как потребителя услуг.
an de stand ??? безсенсовный вы наш :lol:

Начните читать условия на которых ставите согласие и подпись.Ваш в***р не засчитан
никому не верю
sens
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  #<1 ... 5493549454955496
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