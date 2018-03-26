-VICTOR- написав:sens очередной пук в пудру ?)))...причем тут сайт , внимательность и ДБКО ? для особо одаренных разжевываю - речь о недоступности декларируемого банком предложения для клиента в виде 3-х месячной бесплатной растрочки как пользователя кнопочных тел , коих в стране 55% , в связи с чем для такого клиента наступает факт нарушения банком его прав как потребителя услуг.
an de stand ??? безсенсовный вы наш
Начните читать условия на которых ставите согласие и подпись.Ваш в***р не засчитан