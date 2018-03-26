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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:12
-VICTOR- написав:sens
очередной пук в пудру ?)))...причем тут сайт , внимательность и ДБКО ?
для особо одаренных разжевываю - речь о недоступности декларируемого банком предложения для клиента в виде 3-х месячной бесплатной растрочки как пользователя кнопочных тел , коих в стране 55% , в связи с чем для такого клиента наступает факт нарушения банком его прав как потребителя услуг.
an de stand ??? безсенсовный вы наш
Начните читать условия на которых ставите согласие и подпись.Ваш в***р не засчитан
никому не верю
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sens
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Додано: Пон 26 бер, 2018 20:50
mephala Скажите, а как вычисляете суму, если РД приходится на выходной день?
И я так понимаю, аналогично как вы гасите с Ощадного, можно погашать карту по СЕП с Привата?
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any4key
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Додано: Пон 26 бер, 2018 20:58
viewtopic.php?p=4186466#p4186466
any4key написав:mephala Скажите, а как вычисляете суму, если РД приходится на выходной день?
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stryzhko
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Додано: Пон 26 бер, 2018 21:29
Коллеги, подскажите, где на сайте есть тарифы на 2620 (некарточные)? Не могу найти...
Интересует комиссия за перевод со своей дебетной карты на свой 2620 через Менеджера в отделении, т.е. не через ИБ... Есть ли комиссии и где?
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la9
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