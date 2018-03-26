Додано: Пон 26 бер, 2018 21:44

any4key написав: mephala Скажите, а как вычисляете суму, если РД приходится на выходной день?

И я так понимаю, аналогично как вы гасите с Ощадного, можно погашать карту по СЕП с Привата? Скажите, а как вычисляете суму, если РД приходится на выходной день?И я так понимаю, аналогично как вы гасите с Ощадного, можно погашать карту по СЕП с Привата?

отрицательными числами

Зрп = Б - Сз + Сб, гдеЗрп - Заборгованість розрахункового періоду на поточну датуСз - Повна сума заборгованості по "Моментальній розстрочці на картці"Б - Загальний балансСб - Сума заблокованих транзакційСледует заметить, шо Б и Сз подаются в МАБе, а Сб - положительное число!И результат, т.е. Зрп тоже д.б. отрицательным в случае таки присутствия долгаЕсли с Б и Сз понятно, их мона просто взять из МАБа, то вот с Сб может быть проблема1. Блоки сразу не видны, они появляются в Выписке МАБа на сл. день после транзакции, т.е. пятничные транзакции, которые ещё НИДЕ не видны, но из-за которых Б уже упал, нуна таки вернуть взад, т.е. приплюсовать2. В Выписке может ОДНОВРЕМЕННО присутствовать одна и та же транзакция как и в блоке так и в уже проведенном состоянииТакая транзакция считается таки проведённой3. Чаще всего транзакции проводятся на 1..2 банк день, но мооогут и зависнуть до 20..30дн. Т.е. выписку нуна готовить на глубину в 30..40дн4. Бывают транзакции, которые проведены... но будущим днем. Т.е. вот седня, например, Пятница 23е, а транзакция светится таки проведённой 26м. Такие транзакции нуна считать НЕ проведённойПС. Вот с Привата не советую. Приват долго отгружает. Мона дернуть по р2р на Алкину дебетку, а потом уже в МАБе с неё пополнить по номеру картсчета (счета!, а не карты)Лучше таки собирать гроши на Алкином Сбере. Его мона и СЭПом заранее неспеша наполнять.ППС. Та подарите Алке-жадине те 60грн, в конце то концофф