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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5494549554965497

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:30

Страховка в маб

Кто-нибудь оформлял страховку для поездки за кордон через маб?
Стоит ли оно того? Поделитесь опытом, спасибо
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:54

  Кассандра написав:Кто-нибудь оформлял страховку для поездки за кордон через маб?
Стоит ли оно того? Поделитесь опытом, спасибо

а смысл оформлять за такие деньги? я недавно оформлял в ВТБ - там лучше соотношение цена/качество https://vtb.ua/ru/private/insurance/
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 23:02

Тракторист я не клиентка втб, наверное поэтому :roll:
Кассандра
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Повідомлень: 505
З нами з: 04.12.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 23:07

  Кассандра написав:Тракторист я не клиентка втб, наверное поэтому :roll:

можете оформить у них бесплатную карту, стать клиентом и сэкономить 200-250 грн. на страховке... :mrgreen:
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлень: 3328
З нами з: 06.08.08
Подякував: 167 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 23:21

Тракторист я лет 5 назад предприняла попытку стать клиенткой втб, но что-то тогда отвело меня от этого, а сейчас когда они уходят с Украины, стоит ли это делать? но всё равно спасибо :wink:
Кассандра
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Повідомлень: 505
З нами з: 04.12.12
Подякував: 13 раз.
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  #<1 ... 5494549554965497
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