Кто-нибудь оформлял страховку для поездки за кордон через маб?
Стоит ли оно того? Поделитесь опытом, спасибо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 22:30
Страховка в маб
Кто-нибудь оформлял страховку для поездки за кордон через маб?
Стоит ли оно того? Поделитесь опытом, спасибо
Додано: Пон 26 бер, 2018 22:54
а смысл оформлять за такие деньги? я недавно оформлял в ВТБ - там лучше соотношение цена/качество
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: Пон 26 бер, 2018 23:07
можете оформить у них бесплатную карту, стать клиентом и сэкономить 200-250 грн. на страховке...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: Пон 26 бер, 2018 23:21
Тракторист я лет 5 назад предприняла попытку стать клиенткой втб, но что-то тогда отвело меня от этого, а сейчас когда они уходят с Украины, стоит ли это делать? но всё равно спасибо
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