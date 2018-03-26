Кто-нибудь оформлял страховку для поездки за кордон через маб?
Стоит ли оно того? Поделитесь опытом, спасибо
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 22:30
Страховка в маб
Кто-нибудь оформлял страховку для поездки за кордон через маб?
Стоит ли оно того? Поделитесь опытом, спасибо
Додано: Пон 26 бер, 2018 22:54
а смысл оформлять за такие деньги? я недавно оформлял в ВТБ - там лучше соотношение цена/качество
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: Пон 26 бер, 2018 23:07
можете оформить у них бесплатную карту, стать клиентом и сэкономить 200-250 грн. на страховке...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: Пон 26 бер, 2018 23:21
Тракторист я лет 5 назад предприняла попытку стать клиенткой втб, но что-то тогда отвело меня от этого, а сейчас когда они уходят с Украины, стоит ли это делать? но всё равно спасибо
Додано: Вів 27 бер, 2018 08:08
То же самое, что на сайте самого Альфа-Страхования.
МАБ не подтягивает ни фамилию, ни ваш возраст, заполняйте, дорогие клиенты, вручную. Нет и скидки за оплату альфовской картой (в АС можно оплатить любой).
Такое ощущение, что в МАБ опцию страхования добавили для галочки.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 27 бер, 2018 09:25
Додано: Вів 27 бер, 2018 10:12
Шановна Alfa_Bank!
Мінфін пише, що максимальна ставка в Альфи по доларовому депозиту - 4,5%
В ІБ та на сайті (
Мінфін помилився?
Додано: Вів 27 бер, 2018 10:32
V2, доброго дня. На сайті Альфа-Банку вказані коректні ставки.
реклама
|