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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5494549554965497

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:30

Страховка в маб

Кто-нибудь оформлял страховку для поездки за кордон через маб?
Стоит ли оно того? Поделитесь опытом, спасибо
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:54

  Кассандра написав:Кто-нибудь оформлял страховку для поездки за кордон через маб?
Стоит ли оно того? Поделитесь опытом, спасибо

а смысл оформлять за такие деньги? я недавно оформлял в ВТБ - там лучше соотношение цена/качество https://vtb.ua/ru/private/insurance/
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 23:02

Тракторист я не клиентка втб, наверное поэтому :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 23:07

  Кассандра написав:Тракторист я не клиентка втб, наверное поэтому :roll:

можете оформить у них бесплатную карту, стать клиентом и сэкономить 200-250 грн. на страховке... :mrgreen:
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 23:21

Тракторист я лет 5 назад предприняла попытку стать клиенткой втб, но что-то тогда отвело меня от этого, а сейчас когда они уходят с Украины, стоит ли это делать? но всё равно спасибо :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 08:08

  Кассандра написав:Кто-нибудь оформлял страховку для поездки за кордон через маб?
Стоит ли оно того? Поделитесь опытом, спасибо

То же самое, что на сайте самого Альфа-Страхования.
МАБ не подтягивает ни фамилию, ни ваш возраст, заполняйте, дорогие клиенты, вручную. Нет и скидки за оплату альфовской картой (в АС можно оплатить любой).
Такое ощущение, что в МАБ опцию страхования добавили для галочки.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:25

  Alfa_Bank написав:
  Esq написав:Зображення

Esq, добрый день. Создана заявка и отправлена в IT-отдел.

Esq, доброе утро. Обнаружена ошибка при формировании ссылки на квитанцию для некоторых операций по Вашей выписке. Будет исправлена в следующих версиях приложения.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:12

Шановна Alfa_Bank!
Мінфін пише, що максимальна ставка в Альфи по доларовому депозиту - 4,5%
https://minfin.com.ua/ua/2018/03/27/32954730/

В ІБ та на сайті (https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... finpdf.pdf) - 4,0%.

Мінфін помилився?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:32

  V2 написав:Шановна Alfa_Bank!
Мінфін пише, що максимальна ставка в Альфи по доларовому депозиту - 4,5%
https://minfin.com.ua/ua/2018/03/27/32954730/

В ІБ та на сайті (https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... finpdf.pdf) - 4,0%.

Мінфін помилився?

V2, доброго дня. На сайті Альфа-Банку вказані коректні ставки.
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