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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5495549654975498

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:37

Re: Альфа-Банк

  Кассандра написав:подскажите - откуда начать?
с поиска нормальной страховой, а не этой пародии
apollo
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:42

  apollo написав:
  Кассандра написав:подскажите - откуда начать?
с поиска нормальной страховой, а не этой пародии

АС как для местного рынка вполне нормальная. Раньше у них Корис был асистентом. Сейчас какой-то Апрель.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:43

  Кассандра написав:Уважаемая Alfa_Bank!
Сейчас готовлюсь к загранпоездке. Прошу детально пояснить как обстоит в банке с оформлением страховки за границу, ну или где об этом почитать. На сайте информации - мизер, в мабе по словам wig услуга приделана "как для галочки" и тоже ничего толком не объяснено. В общем подскажите - откуда начать? :wink:

  wig написав:То же самое, что на сайте самого Альфа-Страхования.
МАБ не подтягивает ни фамилию, ни ваш возраст, заполняйте, дорогие клиенты, вручную. Нет и скидки за оплату альфовской картой (в АС можно оплатить любой).
Такое ощущение, что в МАБ опцию страхования добавили для галочки.

Кассандра, добрый день.
Чтобы оформить страховой полис для выезда за границу в интернет банке My Alfa-Bank, необходимо:
1. На главной панели управления выбрать раздел «Услуги», категория услуг «Страховки».
2. Заполнить все запрашиваемые данные согласно подсказок.
Подсказки отображаются при наведении курсора на значок «і».
Нажать кнопку «Рассчитать», после чего отобразится стоимость страхового полиса согласно выбранных условий.
3. После отображения рассчитанной суммы стоимости появится возможность оформить страховку. Для этого нажмите кнопку «Оформить».
4. В появившейся форме необходимо ввести данные Клиента, согласно подсказок. Данные следует вносить латинскими буквами из загранпаспорта либо с биометрического паспорта Клиента.

ВАЖНО! После заполнения всех полей формы ОБЯЗАТЕЛЬНО поставьте галочку в специальном поле внизу формы, возле текста: «Я подтверждаю, что…»
После заполнения формы нажать кнопку «Далее».
5. На экране появится всплывающее окно «Акцепт».

ВАЖНО! Клиент должен ознакомиться с Файлом "Акцепта" (который представляет собой черновик страхового полиса) и проверить в нем правильность своих персональных данных).
• Если данные введены с ошибками - необходимо нажать "Назад" и внести исправления.
• Если все данные правильны - необходимо ввести код с единоразовым идентификатором, состоящим из 4 символов (буквы/цифры). Данный код Клиент получит в виде СМС с номера Alfaic на мобильный телефон, указанный им при заполнении формы. Нажать кнопку «Подписать».
6. После нажатия кнопки «Подписать»
• Клиенту на e-mail (который клиент указал в шаге 4) будет отправлена 1 Часть страхового полиса для выезда за границу (Общие условия Договоря Страхования).
• На экране появится всплывающее окно для оплаты полиса страхования. Оплата возможна с карты любого банка без комиссии.
7. После оплаты Клиенту на e-mail (который клиент указал в шаге 4) будет отправлен:
• Страховой полис с факсимиле (подписанный со стороны Банка),
• Правила страхования,
• квитанция об оплате.
8. Если Клиент желает получить оригинал Договора страхования с мокрой печатью, он может обратиться в Контакт-центр или в отделение.
Оригинал Договора страхования выдается бесплатно.

По всем уточняющим вопросам касательно самой страховки, по особенностям выбора условий страхования при заказе в Мy Alfa-Bank Клиенту необходимо обращаться в СК «Альфа Страхование»:
• позвонить в КЦ - 0 800 30 99 99 или 044 499 99 99 (круглосуточно, звонки бесплатные в пределах Украины со стационарных и мобильных телефонов);
• написать вопросы в онлайн-чате на странице СК «Альфа Страхование» https://alfaic.ua/.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:20

Alfa_Bank Спасибо. И ещё вопрос,а при оплате полиса оплата проходит покупкой? тут проблем с мсс не будет?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:24

  Кассандра написав:Alfa_Bank Спасибо. И ещё вопрос,а при оплате полиса оплата проходит покупкой? тут проблем с мсс не будет?

Выясняю.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:46

Re: Альфа-Банк

  Кассандра написав:откуда начать?

Я бы начал с выбора страховой компании с устраивающими Вас условиями страхования.
Банк предназначен для хранения денег, кредитования и денежных операций. В этом они префессионалы (или должны ими быть), все остальное от лукавого.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:16

  Сибарит написав:
  Кассандра написав:откуда начать?

Я бы начал с выбора страховой компании с устраивающими Вас условиями страхования.
Банк предназначен для хранения денег, кредитования и денежных операций. В этом они префессионалы (или должны ими быть), все остальное от лукавого.

Может быть вы и правы, но если банк, в котором я держу свои деньги имеет в партнёрах страховую компанию, то почему бы не попробовать оформить полис здесь. Тем более, что это не займёт много времени и усилий. А разница в цене за один и тот же товар не составит , я думаю какой-то существенной суммы. На этот раз выбор сделан, спасибо всем!
Кассандра
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