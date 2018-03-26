с поиска нормальной страховой, а не этой пародии
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 бер, 2018 11:37
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 27 бер, 2018 11:42
АС как для местного рынка вполне нормальная. Раньше у них Корис был асистентом. Сейчас какой-то Апрель.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 27 бер, 2018 11:43
Кассандра, добрый день.
Чтобы оформить страховой полис для выезда за границу в интернет банке My Alfa-Bank, необходимо:
1. На главной панели управления выбрать раздел «Услуги», категория услуг «Страховки».
2. Заполнить все запрашиваемые данные согласно подсказок.
Подсказки отображаются при наведении курсора на значок «і».
Нажать кнопку «Рассчитать», после чего отобразится стоимость страхового полиса согласно выбранных условий.
3. После отображения рассчитанной суммы стоимости появится возможность оформить страховку. Для этого нажмите кнопку «Оформить».
4. В появившейся форме необходимо ввести данные Клиента, согласно подсказок. Данные следует вносить латинскими буквами из загранпаспорта либо с биометрического паспорта Клиента.
ВАЖНО! После заполнения всех полей формы ОБЯЗАТЕЛЬНО поставьте галочку в специальном поле внизу формы, возле текста: «Я подтверждаю, что…»
После заполнения формы нажать кнопку «Далее».
5. На экране появится всплывающее окно «Акцепт».
ВАЖНО! Клиент должен ознакомиться с Файлом "Акцепта" (который представляет собой черновик страхового полиса) и проверить в нем правильность своих персональных данных).
• Если данные введены с ошибками - необходимо нажать "Назад" и внести исправления.
• Если все данные правильны - необходимо ввести код с единоразовым идентификатором, состоящим из 4 символов (буквы/цифры). Данный код Клиент получит в виде СМС с номера Alfaic на мобильный телефон, указанный им при заполнении формы. Нажать кнопку «Подписать».
6. После нажатия кнопки «Подписать»
• Клиенту на e-mail (который клиент указал в шаге 4) будет отправлена 1 Часть страхового полиса для выезда за границу (Общие условия Договоря Страхования).
• На экране появится всплывающее окно для оплаты полиса страхования. Оплата возможна с карты любого банка без комиссии.
7. После оплаты Клиенту на e-mail (который клиент указал в шаге 4) будет отправлен:
• Страховой полис с факсимиле (подписанный со стороны Банка),
• Правила страхования,
• квитанция об оплате.
8. Если Клиент желает получить оригинал Договора страхования с мокрой печатью, он может обратиться в Контакт-центр или в отделение.
Оригинал Договора страхования выдается бесплатно.
По всем уточняющим вопросам касательно самой страховки, по особенностям выбора условий страхования при заказе в Мy Alfa-Bank Клиенту необходимо обращаться в СК «Альфа Страхование»:
• позвонить в КЦ - 0 800 30 99 99 или 044 499 99 99 (круглосуточно, звонки бесплатные в пределах Украины со стационарных и мобильных телефонов);
• написать вопросы в онлайн-чате на странице СК «Альфа Страхование»
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:20
Alfa_Bank Спасибо. И ещё вопрос,а при оплате полиса оплата проходит покупкой? тут проблем с мсс не будет?
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:24
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:46
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 27 бер, 2018 14:16
Может быть вы и правы, но если банк, в котором я держу свои деньги имеет в партнёрах страховую компанию, то почему бы не попробовать оформить полис здесь. Тем более, что это не займёт много времени и усилий. А разница в цене за один и тот же товар не составит , я думаю какой-то существенной суммы. На этот раз выбор сделан, спасибо всем!
Додано: Вів 27 бер, 2018 15:20
Додано: Вів 27 бер, 2018 16:23
Welcome to Platinum Service
За годы пользования банками у меня такое впервые.
Имеется: пакет black.
Коротко: Не смог картой оплатить в терминале одной небезызвестной стом.клиники на позняках. День про$ран вчистую из-за потрясающей истории сегодня.
Подробнее: При попытке оплатить услуги клиники, их терминал (приватовский) выдает ошибку - код 05 на чеке
Звоню в альфу.
Первый ответ:
Ок. Объясняю что я не верблюд, и говорю - давайте пробовать еще раз, и т.д. Пробуем.................раз 7 ))) Теже грабли с кодом ошибки 05.
Снова звоню в альфу.
Второй ответ:
Ок. Походу провёл ликбез девочкам про paypass/paywave и таки нашёлу них в клинике терминал с бесконтактом. Ура. Пробую. ТЕЖЕ ГРАБЛИ
Снова звоню в альфу.
Третий ответ:
Чтоооооооо? А чё сразу не сказали?!!!!! Как пионэр названиваю из ресепшена клиники, под анестезией еще.
Спрашиваю - и давно у вас ЭТИ ПРОБЛЕМЫ ?
ответ -
ЧТО? А че не предупредили, если знали о проблеме давно??? В ответ - ничего разумительного, кроме перевода стрелок на приват
WHAT THE FUCK
Додано: Вів 27 бер, 2018 16:33
Блеком платили наверное чтобы 100 грн. за обслугу не списали, других причин придумать не могу...
А моней могли бы 7% кешбека срубить.
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