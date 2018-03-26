neznyn написав:За годы пользования банками у меня такое впервые.
Имеется: пакет black. Коротко: Не смог картой оплатить в терминале одной небезызвестной стом.клиники на позняках. День про$ран вчистую из-за потрясающей истории сегодня.
Подробнее: При попытке оплатить услуги клиники, их терминал (приватовский) выдает ошибку - код 05 на чеке Звоню в альфу. Первый ответ:
"а вы в приватовском терминале не можете? это у них проблема. Плохо идут платежи, с 5-ого, 6-ого раза. Пробуйте...
Ок. Объясняю что я не верблюд, и говорю - давайте пробовать еще раз, и т.д. Пробуем.................раз 7 ))) Теже грабли с кодом ошибки 05.
Снова звоню в альфу. Второй ответ:
а вот если вы проведете бесконтактно - то всё получится".
Ок. Походу провёл ликбез девочкам про paypass/paywave и таки нашёлу них в клинике терминал с бесконтактом. Ура. Пробую. ТЕЖЕ ГРАБЛИ
Снова звоню в альфу. Третий ответ:
вы знаете у нас проблемы со считыванием карт в приватовских терминалах
Чтоооооооо? А чё сразу не сказали?!!!!! Как пионэр названиваю из ресепшена клиники, под анестезией еще. Спрашиваю - и давно у вас ЭТИ ПРОБЛЕМЫ ? ответ -
с февраля
ЧТО? А че не предупредили, если знали о проблеме давно??? В ответ - ничего разумительного, кроме перевода стрелок на приват
WHAT THE FUCK
Также есть ещё одна, возможно связанная, проблема - невозможность оплатить в интернете на некоторых сайтах. Вместо оплаты - получаем ошибку "неверный CVV", несмотря на то, что карта перед Вами Обходится эта проблема отключением проверки CVV через май.альфабанк
Блеком платили наверное чтобы 100 грн. за обслугу не списали, других причин придумать не могу...
WachtAmRhein блеком плачу потому что 1.Мне удобен на визе paywave 2.Не ношу с собой наличку не более штуки в бумажнике 3.Плачу этим блэком в т.ч. на UBER так как продал в прошлом месяце машину 4.Гривневых блэков у меня 2. (второй для любовницы, которая тоже кэш не пользует) 5.Есть персональный менеджер (aka персональное обслуживание) 6.There are some other good reasons why I use it but not cash
neznyn написав:За годы пользования банками у меня такое впервые.
Имеется: пакет black. Коротко: Не смог картой оплатить в терминале одной небезызвестной стом.клиники на позняках. День про$ран вчистую из-за потрясающей истории сегодня.
Подробнее: При попытке оплатить услуги клиники, их терминал (приватовский) выдает ошибку - код 05 на чеке Звоню в альфу. Первый ответ:
"а вы в приватовском терминале не можете? это у них проблема. Плохо идут платежи, с 5-ого, 6-ого раза. Пробуйте...
Ок. Объясняю что я не верблюд, и говорю - давайте пробовать еще раз, и т.д. Пробуем.................раз 7 ))) Теже грабли с кодом ошибки 05.
Снова звоню в альфу. Второй ответ:
а вот если вы проведете бесконтактно - то всё получится".
Ок. Походу провёл ликбез девочкам про paypass/paywave и таки нашёлу них в клинике терминал с бесконтактом. Ура. Пробую. ТЕЖЕ ГРАБЛИ
Снова звоню в альфу. Третий ответ:
вы знаете у нас проблемы со считыванием карт в приватовских терминалах
Чтоооооооо? А чё сразу не сказали?!!!!! Как пионэр названиваю из ресепшена клиники, под анестезией еще. Спрашиваю - и давно у вас ЭТИ ПРОБЛЕМЫ ? ответ -
с февраля
ЧТО? А че не предупредили, если знали о проблеме давно??? В ответ - ничего разумительного, кроме перевода стрелок на приват
WHAT THE FUCK
neznyn, добрый вечер. Жаль, что произошла такая ситуация. Проблема известна и это не наша ошибка. Со своей стороны мы передали информацию МПС, и они ведут переговоры с банком-эквайером для решения этого вопроса. Для возможности рассмотреть претензию о некорректном консультировании сотрудниками КЦ укажите, пожалуйста, в личном сообщении Ваш ИНН, номер телефона, с которого Вы звонили, дату и время звонков.
Alfa_Bank написав:neznyn, добрый вечер. Жаль, что произошла такая ситуация. Проблема известна и это не наша ошибка. Со своей стороны мы передали информацию МПС, и они ведут переговоры с банком-эквайером для решения этого вопроса. Для возможности рассмотреть претензию о некорректном консультировании сотрудниками КЦ укажите, пожалуйста, в личном сообщении Ваш ИНН, номер телефона, с которого Вы звонили, дату и время звонков.