neznyn написав:

"а вы в приватовском терминале не можете? это у них проблема. Плохо идут платежи, с 5-ого, 6-ого раза. Пробуйте...

а вот если вы проведете бесконтактно - то всё получится".

вы знаете у нас проблемы со считыванием карт в приватовских терминалах

с февраля

За годы пользования банками у меня такое впервые.Имеется: пакет black.Коротко: Не смог картой оплатить в терминале одной небезызвестной стом.клиники на позняках. День про$ран вчистую из-за потрясающей истории сегодня.Подробнее: При попытке оплатить услуги клиники, их терминал (приватовский) выдает ошибку - код 05 на чекеЗвоню в альфу.Первый ответ:Ок. Объясняю что я не верблюд, и говорю - давайте пробовать еще раз, и т.д. Пробуем.................раз 7 ))) Теже грабли с кодом ошибки 05.Снова звоню в альфу.Второй ответ:Ок. Походу провёл ликбез девочкам про paypass/paywave и таки нашёлу них в клинике терминал с бесконтактом. Ура. Пробую. ТЕЖЕ ГРАБЛИСнова звоню в альфу.Третий ответ:Чтоооооооо? А чё сразу не сказали?!!!!! Как пионэр названиваю из ресепшена клиники, под анестезией еще.Спрашиваю - и давно у вас ЭТИ ПРОБЛЕМЫ ?ответ -ЧТО?А че не предупредили, если знали о проблеме давно??? В ответ - ничего разумительного, кроме перевода стрелок на приватWHAT THE FUCK