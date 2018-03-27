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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5496549754985499

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:36

  neznyn написав:За годы пользования банками у меня такое впервые.

Имеется: пакет black.
Коротко: Не смог картой оплатить в терминале одной небезызвестной стом.клиники на позняках. День про$ран вчистую из-за потрясающей истории сегодня.

Подробнее: При попытке оплатить услуги клиники, их терминал (приватовский) выдает ошибку - код 05 на чеке
Звоню в альфу.
Первый ответ:
"а вы в приватовском терминале не можете? это у них проблема. Плохо идут платежи, с 5-ого, 6-ого раза. Пробуйте...

Ок. Объясняю что я не верблюд, и говорю - давайте пробовать еще раз, и т.д. Пробуем.................раз 7 ))) Теже грабли с кодом ошибки 05.

Снова звоню в альфу.
Второй ответ:
а вот если вы проведете бесконтактно - то всё получится".
Ок. Походу провёл ликбез девочкам про paypass/paywave и таки нашёлу них в клинике терминал с бесконтактом. Ура. Пробую. ТЕЖЕ ГРАБЛИ

Снова звоню в альфу.
Третий ответ:
вы знаете у нас проблемы со считыванием карт в приватовских терминалах
Чтоооооооо? А чё сразу не сказали?!!!!! Как пионэр названиваю из ресепшена клиники, под анестезией еще.
Спрашиваю - и давно у вас ЭТИ ПРОБЛЕМЫ ?
ответ -
с февраля
ЧТО? :twisted: :twisted: :twisted: А че не предупредили, если знали о проблеме давно??? В ответ - ничего разумительного, кроме перевода стрелок на приват

WHAT THE FUCK


Также есть ещё одна, возможно связанная, проблема - невозможность оплатить в интернете на некоторых сайтах. Вместо оплаты - получаем ошибку "неверный CVV", несмотря на то, что карта перед Вами :-)
Обходится эта проблема отключением проверки CVV через май.альфабанк

Возможно поэтому, новые карты Альфы без чипа
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:55

del
Востаннє редагувалось riwalir в Вів 27 бер, 2018 17:59, всього редагувалось 1 раз.
riwalir
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:59

Блеком платили наверное чтобы 100 грн. за обслугу не списали, других причин придумать не могу...

WachtAmRhein
блеком плачу потому что
1.Мне удобен на визе paywave
2.Не ношу с собой наличку не более штуки в бумажнике
3.Плачу этим блэком в т.ч. на UBER так как продал в прошлом месяце машину
4.Гривневых блэков у меня 2. (второй для любовницы, которая тоже кэш не пользует)
5.Есть персональный менеджер (aka персональное обслуживание)
6.There are some other good reasons why I use it but not cash

Иногда лучше жевать...
neznyn
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:07

  neznyn написав:За годы пользования банками у меня такое впервые.

Имеется: пакет black.
Коротко: Не смог картой оплатить в терминале одной небезызвестной стом.клиники на позняках. День про$ран вчистую из-за потрясающей истории сегодня.

Подробнее: При попытке оплатить услуги клиники, их терминал (приватовский) выдает ошибку - код 05 на чеке
Звоню в альфу.
Первый ответ:
"а вы в приватовском терминале не можете? это у них проблема. Плохо идут платежи, с 5-ого, 6-ого раза. Пробуйте...

Ок. Объясняю что я не верблюд, и говорю - давайте пробовать еще раз, и т.д. Пробуем.................раз 7 ))) Теже грабли с кодом ошибки 05.

Снова звоню в альфу.
Второй ответ:
а вот если вы проведете бесконтактно - то всё получится".
Ок. Походу провёл ликбез девочкам про paypass/paywave и таки нашёлу них в клинике терминал с бесконтактом. Ура. Пробую. ТЕЖЕ ГРАБЛИ

Снова звоню в альфу.
Третий ответ:
вы знаете у нас проблемы со считыванием карт в приватовских терминалах
Чтоооооооо? А чё сразу не сказали?!!!!! Как пионэр названиваю из ресепшена клиники, под анестезией еще.
Спрашиваю - и давно у вас ЭТИ ПРОБЛЕМЫ ?
ответ -
с февраля
ЧТО? :twisted: :twisted: :twisted: А че не предупредили, если знали о проблеме давно??? В ответ - ничего разумительного, кроме перевода стрелок на приват

WHAT THE FUCK

neznyn, добрый вечер. Жаль, что произошла такая ситуация. Проблема известна и это не наша ошибка. Со своей стороны мы передали информацию МПС, и они ведут переговоры с банком-эквайером для решения этого вопроса. Для возможности рассмотреть претензию о некорректном консультировании сотрудниками КЦ укажите, пожалуйста, в личном сообщении Ваш ИНН, номер телефона, с которого Вы звонили, дату и время звонков.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:15

  riwalir написав:Не пришло предложение оформить рассрочку на бронирование отеля. Редиски. Опять любитель смузи что-то накрутил.

riwalir, добрый вечер. Для возможности выяснить причину укажите, пожалуйста, в личном сообщении Ваш ИНН, ФИО, последние четыре цифры карты, дату и сумму покупки.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:35

let's make it puplic

  Alfa_Bank написав:neznyn, добрый вечер. Жаль, что произошла такая ситуация. Проблема известна и это не наша ошибка. Со своей стороны мы передали информацию МПС, и они ведут переговоры с банком-эквайером для решения этого вопроса. Для возможности рассмотреть претензию о некорректном консультировании сотрудниками КЦ укажите, пожалуйста, в личном сообщении Ваш ИНН, номер телефона, с которого Вы звонили, дату и время звонков.


Вот чек (один из...)
https://photos.app.goo.gl/gdVg15oTFPx9pmgh1
neznyn
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 18:00

  Alfa_Bank написав:
  riwalir написав:Не пришло предложение оформить рассрочку на бронирование отеля. Редиски. Опять любитель смузи что-то накрутил.

riwalir, добрый вечер. Для возможности выяснить причину укажите, пожалуйста, в личном сообщении Ваш ИНН, ФИО, последние четыре цифры карты, дату и сумму покупки.


Рано расстроился. Предложение на рассрочку пришло.
riwalir
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