Указанная Вами проблема связана именно с терминалами ПриватБанка. Проблема заключается в авторизации карт всех банков Украины, именно от МПС VISA с чипом на терминалах данного Банка. О данной ситуации МПС VISA была проинформирована.
Клиенту в данной ситуации необходимо выполнить по возможности операцию в терминале другого банка либо по наличию доп. карты MasterCard провести операцию.
От имени Банка мы приносим искренние извинения за сложившуюся ситуацию и надеемся на Ваше понимание.
С уважением, Альфа-Банк!
Конечно понимаю. Конечно есть и мастер кард. Конечно буду пользоваться теперь.
Правда банк эмитент - не альфа.
Надеюсь на Ваше понимание.
С уважением, Neznyn!