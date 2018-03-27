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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 бер, 2018 21:44
Указанная Вами проблема связана именно с терминалами ПриватБанка. Проблема заключается в авторизации карт всех банков Украины, именно от МПС VISA с чипом на терминалах данного Банка. О данной ситуации МПС VISA была проинформирована.
Клиенту в данной ситуации необходимо выполнить по возможности операцию в терминале другого банка либо по наличию доп. карты MasterCard провести операцию.
От имени Банка мы приносим искренние извинения за сложившуюся ситуацию и надеемся на Ваше понимание.
С уважением, Альфа-Банк!
Конечно понимаю. Конечно есть и мастер кард. Конечно буду пользоваться теперь.
Правда банк эмитент - не альфа.
Надеюсь на Ваше понимание.
С уважением, Neznyn!
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neznyn
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Додано: Вів 27 бер, 2018 21:57
neznyn написав:
WachtAmRhein
Блеком платили наверное чтобы 100 грн. за обслугу не списали, других причин придумать не могу...
блеком плачу потому что
1.Мне удобен на визе paywave
2.Не ношу с собой наличку не более штуки в бумажнике
3.Плачу этим блэком в т.ч. на UBER так как продал в прошлом месяце машину
4.Гривневых блэков у меня 2. (второй для любовницы, которая тоже кэш не пользует)
5.Есть персональный менеджер (aka персональное обслуживание)
6.There are some other good reasons why I use it but not cash
Иногда лучше жевать...
Нда.... Давно я такого унікального поєднання впертості і недалекоглядності не бачив. Платити за послуги дебеткою (!!!) і півдня із завидною регулярністю наступати на граблі - замість того щоб легко і елегантно підняти 5% кешбеку на Ексімі чи 7% на моні+оплатити реально ці N
тисяч гривень банку 30 квітня.... Ето надо умєть
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Nighthawk
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Додано: Вів 27 бер, 2018 22:06
судя по тексту, у вас Nighthawk сложности с восприятием. Ничего личного. Простите.
Не пользуюсь заёмными средствами много лет. От слова вообще. Почему? Боюсь не поймёте. Sorry.
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neznyn
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Додано: Вів 27 бер, 2018 22:14
в точку- здесь никто не поймет
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v57
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Додано: Сер 28 бер, 2018 04:49
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neznyn
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