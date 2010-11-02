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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5498549955005501>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:44

Официальный ответ банка пришел на мыло

Указанная Вами проблема связана именно с терминалами ПриватБанка. Проблема заключается в авторизации карт всех банков Украины, именно от МПС VISA с чипом на терминалах данного Банка. О данной ситуации МПС VISA была проинформирована.
Клиенту в данной ситуации необходимо выполнить по возможности операцию в терминале другого банка либо по наличию доп. карты MasterCard провести операцию.
От имени Банка мы приносим искренние извинения за сложившуюся ситуацию и надеемся на Ваше понимание.
С уважением, Альфа-Банк!


Конечно понимаю. Конечно есть и мастер кард. Конечно буду пользоваться теперь.
Правда банк эмитент - не альфа.
Надеюсь на Ваше понимание.
С уважением, Neznyn!
neznyn
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:57

  neznyn написав:
Блеком платили наверное чтобы 100 грн. за обслугу не списали, других причин придумать не могу...

WachtAmRhein
блеком плачу потому что
1.Мне удобен на визе paywave
2.Не ношу с собой наличку не более штуки в бумажнике
3.Плачу этим блэком в т.ч. на UBER так как продал в прошлом месяце машину
4.Гривневых блэков у меня 2. (второй для любовницы, которая тоже кэш не пользует)
5.Есть персональный менеджер (aka персональное обслуживание)
6.There are some other good reasons why I use it but not cash

Иногда лучше жевать...


Нда.... Давно я такого унікального поєднання впертості і недалекоглядності не бачив. Платити за послуги дебеткою (!!!) і півдня із завидною регулярністю наступати на граблі - замість того щоб легко і елегантно підняти 5% кешбеку на Ексімі чи 7% на моні+оплатити реально ці N тисяч гривень банку 30 квітня.... Ето надо умєть :mrgreen:
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:06

yet another expert

судя по тексту, у вас Nighthawk сложности с восприятием. Ничего личного. Простите.

Не пользуюсь заёмными средствами много лет. От слова вообще. Почему? Боюсь не поймёте. Sorry.
neznyn
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:14

в точку- здесь никто не поймет :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 00:50

Re: Альфа-Банк

  neznyn написав:4.Гривневых блэков у меня 2. (второй для любовницы, которая тоже кэш не пользует)

  neznyn написав:Боюсь не поймёте. Sorry.


WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 04:49

thumbs up, bro

  v57 написав:в точку- здесь никто не поймет :)

:wink:
neznyn
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 07:49

  neznyn написав:судя по тексту, у вас Nighthawk сложности с восприятием. Ничего личного. Простите.

Не пользуюсь заёмными средствами много лет. От слова вообще. Почему? Боюсь не поймёте. Sorry.

так расскажите нам, чем Вам кредитки не угодили?
Просто тут, в основном, те, кто считает оплату дебеткой преступлением. Да Еще ежели и без КБ (прости Господи, что скажешь вслух), то к таким имярекам нет снисхождения.
Вот и хотим попытаться Вас понять.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 08:11

Re: Альфа-Банк

Ехх, пам'ятаю тільки но відкрив для себе щастя кредитки з грейсом(родовід, взяв карту як дисконт кк, ліміт самі дали) як крайсис 2008, і гаплик ліміту. Пішов шукати інші - фігвам, хоч до того тільки їх і парили... Добре гіпопо не піддався паніці і видав уні з лімітом на суму депо
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 08:44

  neznyn написав:судя по тексту, у вас Nighthawk сложности с восприятием. Ничего личного. Простите.

Не пользуюсь заёмными средствами много лет. От слова вообще. Почему? Боюсь не поймёте. Sorry.

Просто научитесь пользоваться услугами банков.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 08:56

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Проблема известна

В такой ситуации стоило бы обзвонить вип-клиентов и предложить выпустить добкой пусть даже дешевый "Мастер" бесплатно.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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