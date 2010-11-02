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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5498549955005501

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:46

Re: Альфа-Банк

  yuri1978 написав:джинсой аж прьотЪ!

Да ладно, банк-ашуранс древнее и востребованное направление. Я бы и сам пользовался, будь какие-либо преференции для клиентов Альфа-Банка.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:50

wig да, если интересует стандартный продукт типа автоцивилки, "зеленки" или медстраховки для выезда закордон (и то, по 3 есть много нюансов - вряд ли менеджеры, не до конца знающие банковские продукты, ответят на все вопросы по страховке). :wink:
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:07

Re: Альфа-Банк

  yuri1978 написав:(и то, по 3 есть много нюансов - вряд ли менеджеры, не до конца знающие банковские продукты, ответят на все вопросы по страховке

Да мне их вопросы не нужны, мы про онлайн.
Сделайте что бы хоть фамилие подтягивалась из карточки клиента. Я же здесь не анонимный юзер, как на сайте Альфастрахования. Ну и доп. 10% скидки при оплате через МАБ.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2671
З нами з: 06.01.12
Подякував: 44 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:58

  wig написав:
  yuri1978 написав:(и то, по 3 есть много нюансов - вряд ли менеджеры, не до конца знающие банковские продукты, ответят на все вопросы по страховке

Да мне их вопросы не нужны, мы про онлайн.
Сделайте что бы хоть фамилие подтягивалась из карточки клиента. Я же здесь не анонимный юзер, как на сайте Альфастрахования. Ну и доп. 10% скидки при оплате через МАБ.

wig, добрый день. Спасибо за предложения по улучшению сервиса. Они будут переданы.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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  #<1 ... 5498549955005501
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