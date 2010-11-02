Да ладно, банк-ашуранс древнее и востребованное направление. Я бы и сам пользовался, будь какие-либо преференции для клиентов Альфа-Банка.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 бер, 2018 09:46
Re: Альфа-Банк
Да ладно, банк-ашуранс древнее и востребованное направление. Я бы и сам пользовался, будь какие-либо преференции для клиентов Альфа-Банка.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 28 бер, 2018 09:50
wig да, если интересует стандартный продукт типа автоцивилки, "зеленки" или медстраховки для выезда закордон (и то, по 3 есть много нюансов - вряд ли менеджеры, не до конца знающие банковские продукты, ответят на все вопросы по страховке).
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:07
Re: Альфа-Банк
Да мне их вопросы не нужны, мы про онлайн.
Сделайте что бы хоть фамилие подтягивалась из карточки клиента. Я же здесь не анонимный юзер, как на сайте Альфастрахования. Ну и доп. 10% скидки при оплате через МАБ.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:58
wig, добрый день. Спасибо за предложения по улучшению сервиса. Они будут переданы.
реклама
|