Додано: Сер 28 бер, 2018 14:45

Кассандра написав: Alfa_Bank написав: Кассандра написав: Alfa_Bank Спасибо. И ещё вопрос,а при оплате полиса оплата проходит покупкой? тут проблем с мсс не будет? Спасибо. И ещё вопрос,а при оплате полиса оплата проходит покупкой? тут проблем с мсс не будет?

Кассандра, при оплате полиса картой Альфа-Банка отображается как:

Покупка (MY_ALFABANK_COM_UA(E2459668), KIEV, UKR,MCC 7321). Кассандра, при оплате полиса картой Альфа-Банка отображается как:Покупка (MY_ALFABANK_COM_UA(E2459668), KIEV, UKR,MCC 7321).

Спасибо! При оплате картой аллы - понятно, но без плюшек-таки не интересно

А если платить картой другого банка (с кб), то не подскажите - какой будет мсс? Спасибо! При оплате картой аллы - понятно, но без плюшек-таки не интересноА если платить картой другого банка (с кб), то не подскажите - какой будет мсс?

А почем у Альфа-Страх выходит?Мож таки лучше денить на Портмоне или Жирафе, расплатиться там Б5 или ВиикойХотяя, обычно, страхуслуги идут с МСС 6300Но Алла может Рассрочку дать со своей карты, а Таська КБ не нальёт под 6300. Мона ещё у Симы позычить КБА вот у Жирафа обычно кошерный МСС под их страховки - 7277 (от Виики 2% было)От Жирафа я вам, лично вам ещё и промокод подарю -- оплатите доставку курьером