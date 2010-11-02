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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 бер, 2018 09:46
yuri1978 написав:
джинсой аж прьотЪ!
Да ладно, банк-ашуранс древнее и востребованное направление. Я бы и сам пользовался, будь какие-либо преференции для клиентов Альфа-Банка.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 09:50
wig
да, если интересует стандартный продукт типа автоцивилки, "зеленки" или медстраховки для выезда закордон (и то, по 3 есть много нюансов - вряд ли менеджеры, не до конца знающие банковские продукты, ответят на все вопросы по страховке).
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yuri1978
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Додано: Сер 28 бер, 2018 10:07
yuri1978 написав:
(и то, по 3 есть много нюансов - вряд ли менеджеры, не до конца знающие банковские продукты, ответят на все вопросы по страховке
Да мне их вопросы не нужны, мы про онлайн.
Сделайте что бы хоть фамилие подтягивалась из карточки клиента. Я же здесь не анонимный юзер, как на сайте Альфастрахования. Ну и доп. 10% скидки при оплате через МАБ.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 10:58
wig написав: yuri1978 написав:
(и то, по 3 есть много нюансов - вряд ли менеджеры, не до конца знающие банковские продукты, ответят на все вопросы по страховке
Да мне их вопросы не нужны, мы про онлайн.
Сделайте что бы хоть фамилие подтягивалась из карточки клиента. Я же здесь не анонимный юзер, как на сайте Альфастрахования. Ну и доп. 10% скидки при оплате через МАБ.
wig, добрый день. Спасибо за предложения по улучшению сервиса. Они будут переданы.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 13:23
wig написав:
Да мне их вопросы не нужны,
вопросы должны быть у вас как у потребителя услуги, а не у них.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 14:00
Alfa_Bank написав: Кассандра написав:Alfa_Bank
Спасибо. И ещё вопрос,а при оплате полиса оплата проходит покупкой? тут проблем с мсс не будет?
Кассандра, при оплате полиса картой Альфа-Банка отображается как:
Покупка (MY_ALFABANK_COM_UA(E2459668), KIEV, UKR,MCC 7321).
Спасибо! При оплате картой аллы - понятно, но без плюшек-таки не интересно
А если платить картой другого банка (с кб), то не подскажите - какой будет мсс?
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Кассандра
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Додано: Сер 28 бер, 2018 14:43
Кассандра написав: Alfa_Bank написав: Кассандра написав:Alfa_Bank
Спасибо. И ещё вопрос,а при оплате полиса оплата проходит покупкой? тут проблем с мсс не будет?
Кассандра, при оплате полиса картой Альфа-Банка отображается как:
Покупка (MY_ALFABANK_COM_UA(E2459668), KIEV, UKR,MCC 7321).
Спасибо! При оплате картой аллы - понятно, но без плюшек-таки не интересно
А если платить картой другого банка (с кб), то не подскажите - какой будет мсс?
Кассандра, добрый день. К сожалению, не подскажу.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 28 бер, 2018 14:45
Кассандра написав: Alfa_Bank написав: Кассандра написав:Alfa_Bank
Спасибо. И ещё вопрос,а при оплате полиса оплата проходит покупкой? тут проблем с мсс не будет?
Кассандра, при оплате полиса картой Альфа-Банка отображается как:
Покупка (MY_ALFABANK_COM_UA(E2459668), KIEV, UKR,MCC 7321).
Спасибо! При оплате картой аллы - понятно, но без плюшек-таки не интересно
А если платить картой другого банка (с кб), то не подскажите - какой будет мсс?
А почем у Альфа-Страх выходит?
Мож таки лучше денить на Портмоне или Жирафе, расплатиться там Б5 или Виикой
Хотяя, обычно, страхуслуги идут с МСС 6300
Но Алла может Рассрочку дать со своей карты, а Таська КБ не нальёт под 6300. Мона ещё у Симы позычить КБ
А вот у Жирафа обычно кошерный МСС под их страховки - 7277 (от Виики 2% было)
От Жирафа я вам, лично вам ещё и промокод подарю -- оплатите доставку курьером
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 28 бер, 2018 14:46
Кассандра написав:
А если платить картой другого банка (с кб), то не подскажите - какой будет мсс?
Заплатите викой в выходной. Полюбому будет или 2, или 3.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 14:47
wig написав: Кассандра написав:
А если платить картой другого банка (с кб), то не подскажите - какой будет мсс?
Заплатите викой в выходной. Полюбому будет или 2, или 3.
МСС 6300 и в выходной(тока с кредитных!) не проканает
... делайте хоть что-нибудь!
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